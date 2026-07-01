Указатель на укрытие появился на подвале одного из жилых домов — в прошлом году это назвали учениями 01.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Пока такая «табличка» замечена по одному адресу — на корпусе 1103. Год назад в 16-м микрорайоне уже вешали такие указатели — на вопрос «Зеленоград.ру» в префектуре объяснили это внутренней тренировкой «Жилищника» и сказали, что указатели снимут. Так и вышло.

Сейчас редакция направила новый запрос с теми же вопросами: почему указатели то появляются, то исчезают, и кто должен открывать укрытие, если жителям объявят настоящую опасность.

Ещё один вопрос: почему бы указатели на укрытия не сделать постоянными, особенно с учётом того, что воздушные угрозы теперь объявляют чуть ли не ежедневно.

В прошлом году «Зеленоград.ру» спросил читателей в телеграм, нужно ли оставлять указатели на укрытия постоянно. «За» высказались 88% участников опроса — более трёх тысяч человек.

В новом запросе редакция снова спрашивает: почему указатель появился именно у этого дома, а у других укрытий таких табличек нет, и почему практику не сделают постоянной.

Отдельный вопрос — кто и в какой момент должен открывать укрытие. Сообщение МЧС о ракетной или беспилотной опасности приходит мгновенно, а узнать заранее, успеет ли кто-то отпереть дверь подвала, сейчас невозможно.

Как узнать своё укрытие

Третий блок вопросов — как жителю в принципе узнать, какое укрытие закреплено за его домом.

Публично эту информацию не раскрывают, но ваше укрытие подскажут в учебно-консультационном пункте района — он работает по вторникам и четвергам, с 15 до 17 часов.

  • В Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) это корпус 129, телефон 8-925-023-29-46;
  • в Савёлках (3, 5, 6, 7 микрорайоны) — корпус 623, 8-925-001-19-33;
  • в Старом Крюково (8, 9 микрорайоны) — корпус 815, 8-925-023-07-48;
  • в Силино (10, 11, 12 микрорайоны) — корпус 1123, 8-985-890-01-87;
  • в Крюково (14-23 микрорайоны) — корпус 1559, 8-903-612-92-97.

По словам некоторых читателей, по телефону информацию там в последнее время не дают и просят приехать лично — этот момент редакция тоже уточнит.

Повторяется ли прошлогодняя история или подход к маркировке укрытий действительно меняют — пока неясно: кроме самого факта появления таблички эта ситуация пока ничем не отличается от прошлогодней.

Если вы тоже видели указатель на укрытие у своего дома — сообщите об этом «Зеленоград.ру»: это поможет понять, насколько широко распространилась такая практика.

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Метки:
гражданская оборона, бомбоубежище
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