Новое ночное развлечение появилось у зеленоградцев — найти топливо. Получается не всегда 28.06.2026 ZELENOGRAD.RU

С проблемами на заправках столкнулось подавляющее большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе вечером в пятницу. Только 15% заправились без задержек. Остальные либо ждали в очереди (53%), либо вообще не смогли найти нужного топлива (32%).

Многим показалось, что выходом будет поехать на заправку ночью — так очереди меньше. Но и этот способ уже не работает.

«Привет, кто знает, где сейчас есть 95?» — с этого началась одна из ночных перекличек сразу после полуночи в телеграм-чате «Водители Зеленограда», созданном специально для обмена информацией о ситуации на АЗС.

Ответы шли почти как сводка с фронта: где-то бензин есть, но «очередь на час-полтора», где-то только дизель, где-то ждут слива топлива из бензовоза. «На „Тебойле“ в Молжанинове сейчас заправили 40 литров в канистры», «Начали давать топливо у Макдака», — писали около часа ночи.

Водители готовы ехать довольно далеко от Зеленограда: обсуждают МКАД, Химки, Тушино и даже Клин. Но пока доедешь до дальней заправки, ситуация на ней может поменяться.

«Очереди нет, говорили они», — написал один из участников после того, как приехал по подсказке. В другом случае водитель коротко сообщил с места: «Тут уже нет». Утром похожие сообщения продолжились: «уже три заправки объехала — пусто».

Главное ощущение ночи сформулировали сами водители: «получается, даже ночью заправиться не вариант?» Происходящее называют «новым ночным развлечением», «всеобщим квестом». Ещё один написал жёстче: «весело, конечно, тратить по 1-2 часа своей жизни, чтобы заправить авто».

Власти Подмосковья наконец-то признали наличие очередей на заправках, но пока не сказали, когда топливо вернётся на АЗС.

  • Присоединяйтесь к телеграм-чату https://t.me/voditeli_zelenograd_chat, чтобы делиться оперативной информацией о наличии топлива.

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Метки:
азс, топливо
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