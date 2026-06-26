Бензин у Зеленограда: власти Подмосковья признали очереди на АЗС, но не назвали сроков нормализации 26.06.2026 ZELENOGRAD.RU

«Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы всё прошло штатно. Мы делаем всё, чтобы ситуация нормализовалась», — сказал губернатор Московской области Воробьёв. На вопрос, удастся ли этого добиться в ближайшее время, он ответил: «Делаем всё для этого».

В федеральном правительстве объясняют очереди «достаточно большим ажиотажем», который «примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно», и утверждают, что топлива на рынке достаточно, но сейчас перестраивается система поставок, и на это нужно время.

Похожим образом проблемы объясняют и эксперты: если много водителей одновременно приезжают на одну АЗС заправить полный бак, они могут быстро «опустошить её хранилища», после чего очередь переезжает на соседние станции.

Вокруг Зеленограда картина пока неоднородная. Вчера читатели «Зеленоград.ру» писали и про очереди на 15-20 минут, и про ожидание по два-три часа, и про лимиты 20, 30 или 50 литров. Где-то бензин есть, но только отдельные марки. Где-то остаётся только дизель. Где-то АЗС временно закрыта или пустая. Есть и обратные сообщения: на отдельных трассовых заправках люди заправлялись быстро и без заметных ограничений.

Цены на АЗС вокруг Зеленограда за день не изменились, за исключением Teboil на Восточной зоне, где бензин подорожал сразу на 7-8 рублей (окол 10%).

Если вы заправлялись сегодня или стоите в очереди сейчас, напишите в комментариях: какая АЗС, время, какой бензин или дизель есть, сколько машин в очереди, есть ли лимит по литрам и наливают ли в канистры. Время важно: сейчас информация по заправкам устаревает быстрее обычного.

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