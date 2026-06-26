Ранее в районной управе сообщили «Зеленоград.ру», что здесь запланированы ремонт проезжей части и тротуаров, благоустройство пешеходных зон, устройство новых тротуаров и парковочных мест вдоль проезда. При этом расширение парковки возле Дворца творчества не предусмотрено.

Где появятся новые парковочные места и сколько их будет в ходе этого благоустройства, и сделают ли наконец тротуар вдоль улицы Щербакова, которой пользуются многие местные жители для прохода в лес и в соседний район, — уточним и вернемся с ответами.