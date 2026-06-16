Этот проезд входит в границы реконструкции Панфиловского проспекта, о его благоустройстве в рамках этих работ было известно, но что именно там сделают, редакции «Зеленоград.ру» сообщили в управе района.

Проектом предусмотрены ремонт асфальта, благоустройство пешеходных зон, новые тротуары и новые парковочные места вдоль проезда.

При этом расширение парковки возле самого Дворца творчества не предусмотрено, ответили в управе.

Схему работ в проезде управа предоставить отказалась, сославшись на то, что заказчик — другая организация. При этом, по данным «Зеленоград.ру», проектная документация по благоустройству всего Панфиловского проспекта с прилегающими территориями пока полностью не согласована.

По плану работы должны закончить к концу августа.