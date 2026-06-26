В субботу с 16:00 до 19:00 здесь запланированы:



— концерт (до 17:30)

— квесты и конкурсы с призами (до 19:00)

— танцевальные мастер-классы (у фонтана, начало в 16:00 и 17:00)

— творческие мастер-классы и аквагрим (с 17:00 до 19:00)

— анимация и конкурсы (у фонтана, начало в 18:00)



С 19:00 до 22:00 заявлена дискотека с диджеем Washcloth — зеленоградским музыкантом, который любит миксовать хиты разных лет.



По прогнозу, 27 июня — переменная облачность и температура до +18, вероятен дождь.



Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Рекомендуем проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.

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На этой же площадке в субботу с 12:00 до 13:00 организуют фотосессию с ростовой куклой и спортивные интерактивы, на которых научат необычному виду тенниса. Рассказали ранее: https://t.me/zelenogradru/46492.

Здесь же во вторник, 30 июня, с 19:00 до 20:00 снова будут танцевать под популярные хиты и электронную музыку, но уже без диджея.

Мероприятия запланированы на площади Юности. Вход свободный.

День молодежи отметят в субботу и на Центральной площади у КЦ «Зеленоград». В 16:00 начнется вечеринка в стиле 90-х (12+), в 17:00 — барабанное выступление проекта Dedov Drums (6+). Подробнее здесь: https://www.zelenograd.ru/news/62636/