День молодежи у КЦ «Зеленоград» — 27 июня гостям поднимут настроение вечеринкой в стиле 90-х и барабанным выступлением проекта Dedov Drums 23.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Вход свободный. Возрастные ограничения — 6+ и 12+.

  • 16:00 — путешествие в 90-е: фотозона, беспроигрышная лотерея, зона с лимонадами, мастер-класс и интерактивные конкурсы (12+)

Участников приглашают надеть олимпийки, цветные лосины и джинсу и сделать «дерзкие начесы», чтобы атмосфера получилась аутентичной. Лимонады обещают из детства, а в конкурсах проверят знания любимых телепередач и музыки 90-х.

  • 17:00-19:00 — прозвучат отечественные и зарубежные композиции в исполнении музыкантов Dedov Drums (6+)

Основатель школы Сергей Дедов — профессиональный барабанщик, выступающий в составе группы Depeche Boat, «трибьюта легендарной группы Depeche Mode». За плечами артиста — выступления на крупнейших площадках нашей страны, в том числе в МСК «ЦСКА Арена» и на МСА «Лужники». На концерте сыграет Сергей, преподаватели и ученики школы.

Мероприятия пройдут в субботу на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71

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