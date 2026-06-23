17:00-19:00 — прозвучат отечественные и зарубежные композиции в исполнении музыкантов Dedov Drums (6+)

Основатель школы Сергей Дедов — профессиональный барабанщик, выступающий в составе группы Depeche Boat, «трибьюта легендарной группы Depeche Mode». За плечами артиста — выступления на крупнейших площадках нашей страны, в том числе в МСК «ЦСКА Арена» и на МСА «Лужники». На концерте сыграет Сергей, преподаватели и ученики школы.