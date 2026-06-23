Вход свободный. Возрастные ограничения — 6+ и 12+.
- 16:00 — путешествие в 90-е: фотозона, беспроигрышная лотерея, зона с лимонадами, мастер-класс и интерактивные конкурсы (12+)
Участников приглашают надеть олимпийки, цветные лосины и джинсу и сделать «дерзкие начесы», чтобы атмосфера получилась аутентичной. Лимонады обещают из детства, а в конкурсах проверят знания любимых телепередач и музыки 90-х.
- 17:00-19:00 — прозвучат отечественные и зарубежные композиции в исполнении музыкантов Dedov Drums (6+)
Основатель школы Сергей Дедов — профессиональный барабанщик, выступающий в составе группы Depeche Boat, «трибьюта легендарной группы Depeche Mode». За плечами артиста — выступления на крупнейших площадках нашей страны, в том числе в МСК «ЦСКА Арена» и на МСА «Лужники». На концерте сыграет Сергей, преподаватели и ученики школы.
Мероприятия пройдут в субботу на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71