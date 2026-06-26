Участок выставляли под размещение некапитального спортивного объекта. По документации инвестор мог сам выбрать формат — от крытого катка, теннисных или падел-кортов до футбольного манежа, скалодрома или физкультурно-оздоровительного комплекса с несколькими назначениями.

Объект должен быть некапитальным, но это не обязательно означает что-то временное. Такие сооружения могут подключаться к коммуникациям, а в отдельных случаях иметь небольшое заглубление, но не должны иметь капитального фундамента и должны оставаться потенциально демонтируемыми.

Площадь объекта могла достигать 7 тысяч квадратных метров, высота — не более двух этажей, а договор на участок предполагалось заключить на 46 лет.

Однако инвесторов на этих условиях не нашлось. Возможная проблема — сама локация. Участок находится на окраине Зеленограда, рядом с частными домами. Для крупного спортивного объекта место выглядит не самым привлекательным: добираться туда без машины неудобно, а в шаговой доступности живёт сравнительно мало людей.