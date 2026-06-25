Жалобы участников СВО из области будут рассматривать в два раза быстрее 25.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Администрация Солнечногорского округа изменила регламент работы с обращениями граждан: обращения участников специальной военной операции и членов их семей теперь должны рассматривать не за 30, а за 15 дней. Постановление подписано 19 июня и размещено на сайте администрации.

Федеральный закон устанавливает общий срок рассмотрения обращений граждан — 30 дней. Солнечногорский округ сократил его для участников СВО и членов их семей вдвое, закрепив это отдельным пунктом в муниципальном регламенте.

Обращения участников СВО и их семей часто касаются срочных жизненных вопросов: выплат, льгот, медицинской помощи, реабилитации, документов, жилья, работы, устройства детей и другой поддержки. В таких ситуациях месяц ожидания ответа может означать затягивание решения проблемы, от которой зависит семья.

В Московской области сокращённый срок рассмотрения обращений участников СВО и членов их семей действует на уровне всего региона с лета 2025 года. Но Солнечногорскому округу понадобился почти год, чтобы привести свой регламент в соответствие с этим правилом.

В Москве такого ускорения, похоже, нет. На федеральном уровне сокращённый срок вводить не стали. Законопроект депутатов партии «Справедливая Россия» не получил поддержки правительства. Аргумент был такой: эти обращения часто бывают сложными — по ним нужно запрашивать документы и материалы, а механическое сокращение срока может сказаться на полноте ответа.

Ещё одно изменение в Солнечногорском регламенте по обращениям граждан касается коллективных обращений. Теперь явно закреплено, что глава округа и его заместители могут сокращать сроки их рассмотрения. Коллективным считается обращение двух и более граждан по одному вопросу, в том числе принятое на митинге или собрании.

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Метки:
московская область, сво
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