«Штыки» встречают тех, кто въезжает в город, стоят на гербе Зеленограда и кажутся памятником, который был здесь всегда.
Но история этого места началась задолго до большого обелиска — зимой 1941-го и весной 1942 года. После боёв за Крюково жители окрестных деревень собирали тела погибших красноармейцев, вытаявшие из-под снега. Подростки возили их на саночках, женщины искали в гимнастёрках солдатские медальоны, а братские могилы появлялись в лесу, на окраинах деревень и у дорог.
Позже часть этих захоронений перенесли к 40-му километру Ленинградского шоссе. По воспоминаниям старожилов, под первым обелиском было около 380-390 погибших. А уже при строительстве Зеленограда в земле продолжали находить останки солдат — в окопах, блиндажах и траншеях.
Одна из таких находок дала почти невероятный сюжет: школьники нашли медальон на имя Садыка Зарыпова, написали его родным — и получили ответ от самого Зарыпова. Он оказался жив: медальон потерял в окопе при бомбёжке.
Есть у «Штыков» и связь с главным военным мемориалом страны: именно из братской могилы у Зеленограда в декабре 1966 года взяли прах Неизвестного солдата, который затем перенесли к Кремлёвской стене.
Сам мемориал проектировали почти десять лет. 42-метровые штыки на 27-метровом кургане заменили скромный обелиск, но под курганом осталась та же братская могила. И до сих пор у этой истории есть незакрытая часть: краеведы документально установили 209 имён похороненных здесь бойцов, на мемориале появились плиты с их именами, однако опечатки в них продолжают исправлять до сих пор.
«Штыки», как один из символов Зеленограда есть и на нашем стикерпаке — приобрести его можно на «Озоне»