В этот день 52 года назад, 24 июня 1974 года, на искусственном кургане возле нашего города открыли обелиск — сомкнутые «Штыки» 24.06.2026 ZELENOGRAD.RU

«Штыки» встречают тех, кто въезжает в город, стоят на гербе Зеленограда и кажутся памятником, который был здесь всегда.

Но история этого места началась задолго до большого обелиска — зимой 1941-го и весной 1942 года. После боёв за Крюково жители окрестных деревень собирали тела погибших красноармейцев, вытаявшие из-под снега. Подростки возили их на саночках, женщины искали в гимнастёрках солдатские медальоны, а братские могилы появлялись в лесу, на окраинах деревень и у дорог.

Позже часть этих захоронений перенесли к 40-му километру Ленинградского шоссе. По воспоминаниям старожилов, под первым обелиском было около 380-390 погибших. А уже при строительстве Зеленограда в земле продолжали находить останки солдат — в окопах, блиндажах и траншеях.

Одна из таких находок дала почти невероятный сюжет: школьники нашли медальон на имя Садыка Зарыпова, написали его родным — и получили ответ от самого Зарыпова. Он оказался жив: медальон потерял в окопе при бомбёжке.

Есть у «Штыков» и связь с главным военным мемориалом страны: именно из братской могилы у Зеленограда в декабре 1966 года взяли прах Неизвестного солдата, который затем перенесли к Кремлёвской стене.

Сам мемориал проектировали почти десять лет. 42-метровые штыки на 27-метровом кургане заменили скромный обелиск, но под курганом осталась та же братская могила. И до сих пор у этой истории есть незакрытая часть: краеведы документально установили 209 имён похороненных здесь бойцов, на мемориале появились плиты с их именами, однако опечатки в них продолжают исправлять до сих пор.

«Штыки», как один из символов Зеленограда есть и на нашем стикерпаке — приобрести его можно на «Озоне»

Читайте также
Кто лежит под зеленоградскими «Штыками», как из этой могилы выбрали Неизвестного солдата, каким был первый обелиск и почему главный памятник нашего города не так прост, как кажется
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
великая отечественная война, памятники, мемориал "штыки"
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В этот день 52 года назад, 24 июня 1974 года, на искусственном кургане возле нашего города открыли обелиск — сомкнутые «Штыки» Новости
Бесплатно освоить йогу поможет опытный инструктор — вечером 25 июня в Парке Победы Новости
Непроходимые настилы и окопы под бордюры — ремонт Берёзовой аллеи дошёл до дворов Новости
Подарочные сертификаты в ветеринарном центре «Оригами» Реклама
Мюзикл «Служебный роман» по легендарному кинофильму покажут 9 декабря в КЦ «Зеленоград» — в продаже появились билеты от 2500 рублей Новости
Прокат самокатов в Андреевке и Голубом снова разрешили. Впрочем, запрет и так не работал Новости
День молодежи — 27 июня на площади Юности организуют фотосессию с ростовой куклой и спортивные интерактивы: можно освоить необычный вид тенниса Новости
Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера Новости
Выпускницам: маникюр и педикюр со скидкой 15% Реклама
Бензовозам упростили доставку топлива на московские АЗС Новости
Остановлен капитальный ремонт школы 719 из-за многочисленных нарушений Новости
Облава на безбилетников проходит сегодня утром в Ховрино Новости
Кем мы стали, когда выросли. Выпускники МИЭТа — абитуриентам 2026 Реклама
Число стобалльников по химии в Зеленограде выросло почти втрое Новости
Владельцы гаражей, сносимых из-за строительства высокоскоростной магистрали, подали иски о размере компенсации Новости
Каникулы с пользой — 25 июня в Менделеево прочтут бесплатную лекцию о тайнах Московского Кремля, приглашают слушателей от шести лет Новости
«Светлая сказка для взрослых» — так называют спектакль «Дорогая Памела», который исполнят известные актеры 3 января в ДК МИЭТ, сейчас есть билеты с промокодом Новости
Колледж МГПУ прекратил обучение учителей начальных классов в Зеленограде. Будущим студентам придётся ездить в Москву Новости
На Панфиловском делают новые автобусные остановки Новости
Мужчины в 2,5 раза чаще добавляют скорость мобильному интернету Реклама
Каверы рок-хитов — бесплатный вечерний концерт 25 июня у Школьного озера Новости
День молодежи у КЦ «Зеленоград» — 27 июня гостям поднимут настроение вечеринкой в стиле 90-х и барабанным выступлением проекта Dedov Drums Новости
Любимая косметика и парфюмерия без переплат Реклама
Шесть пассажиров пострадали при резком торможении автобуса на Солнечной аллее Новости
Детская писательница выступит в Озеропарке 27 июня — с презентацией волшебной книги, рассказом о путешествии и творческим мастер-классом Новости
Оценки за ОГЭ ещё можно улучшить, чтобы попасть в 10-й класс Новости
Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция» Новости
Бесплатно для малышей — 27 июня на площади Юности с детьми разыграют пальчиковый театр и будут делать аквагрим Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру