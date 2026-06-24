Одна из таких находок дала почти невероятный сюжет: школьники нашли медальон на имя Садыка Зарыпова, написали его родным — и получили ответ от самого Зарыпова. Он оказался жив: медальон потерял в окопе при бомбёжке.

Есть у «Штыков» и связь с главным военным мемориалом страны: именно из братской могилы у Зеленограда в декабре 1966 года взяли прах Неизвестного солдата, который затем перенесли к Кремлёвской стене.