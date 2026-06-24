В четверг в 17:00 любители оздоровительной практики с духовной составляющей собираются на первой линии парка у фонтана.
Встречу проведет профессиональный тренер по йоге. Разместят всех желающих, но коврики просят взять свои — на всех участников их может не хватить.
По прогнозу, вечером 25 июня прохладно — до +16, переменная облачность и возможен небольшой дождь. Как уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы, в случае осадков тренировку перенесут в крытое помещение у центрального входа в культурный центр. Администраторы помогут сориентироваться.
Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, до посещения.
- Парк 40-летия Победы, верхний уровень фонтанов
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