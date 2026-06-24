Самым интересным пунктом в программе кажется возможность освоить популярный вид тенниса — падел-теннис

• большой теннис — это игра с соперником на огромном открытом корте через сетку;

• сквош — это игра в закрытой комнате-коробке без сетки, соперники стоят рядом и по очереди ударяют мячом о стенку;

• падел-теннис — это гибрид: от тенниса он взял деление корта сеткой и похожие правила подсчета очков, от сквоша — закрытые стены, от которых мяч может отскакивать обратно в игру



В итоге получился теннис, в котором из-за стен мяч почти никогда не улетает далеко, а игра становится намного доступнее, динамичнее и веселее для новичков. Падел — это спортивное направление с историей, которое сейчас снова на волне популярности.