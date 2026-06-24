В субботу с 12:00 до 13:00 здесь пройдут:
— мастер-класс по степ-аэробике
— мастер-класс по падел-теннису
— фотографии с забавной ростовой куклой
По прогнозу, 27 июня — переменная облачность, небольшой дождь и температура до +20.
• большой теннис — это игра с соперником на огромном открытом корте через сетку;
• сквош — это игра в закрытой комнате-коробке без сетки, соперники стоят рядом и по очереди ударяют мячом о стенку;
• падел-теннис — это гибрид: от тенниса он взял деление корта сеткой и похожие правила подсчета очков, от сквоша — закрытые стены, от которых мяч может отскакивать обратно в игру
В итоге получился теннис, в котором из-за стен мяч почти никогда не улетает далеко, а игра становится намного доступнее, динамичнее и веселее для новичков. Падел — это спортивное направление с историей, которое сейчас снова на волне популярности.
- Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, до посещения.
- Праздник пройдет на площади Юности. Вход свободный.