Как можно валидировать проездной документ прямо на входе в переполненный автобус при небольшом количестве валидаторов, непонятно. Ещё сложней сделать это с виртуальной «Тройкой», для оплаты которой нужно отсканировать телефоном QR-код на валидаторе.



После прошлой проверки выяснилось, что от безбилетников на автобусе e41 почти полностью избавились — их было всего 6% от проверенных пассажиров.



Облавы на автобусных «зайцев» при силовой поддержке полиции начались в октябре 2023 года и повторялись парами раз в несколько месяцев. С самой первой облавы количество безбилетников неуклонно снижалось (при росте количества проверенных пассажиров).



В мэрии говорят, что «видят положительный эффект от усиленных проверок», но это скорей эффект быстрой коммуникации, когда информация о начавшейся рано утром проверке молниеносно распространяется среди следующих пассажиров.



Каждому пассажиру e41 (да и других маршрутов) очевидно, что в обычные дни число людей, которые не подходили к валидатору, гораздо больше, чем шесть процентов (три человека на автобус) из отчета департамента транспорта. При этом валидировать свой проездной документы должен каждый пассажир: в том числе, владельцы социальной карты и обладатели безлимитных проездных.



Зачем мэрии нужен этот самообман, непонятно — разве что объяснить целесообразность этих облав.



Департамент транспорта напоминает, что по числу оплаченных поездок определяет загруженность маршрута, но есть и другие инструменты — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока (АСМПП). Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены. Для этого даже датчиков не нужно — достаточно просто поездить на e41 в час пик, чтобы понять, что машин не хватает.

Основные причины неоплаты проезда в автобусах: недоступность валидаторов и несоразмерность цены для коротких поездок, выяснил «Зеленоград.ру» в результате опроса: https://www.zelenograd.ru/news/59030/