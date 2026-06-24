Облава на безбилетников проходит сегодня утром в Ховрино 24.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Не забывайте, что проезд надо оплачивать на входе в автобус и никак не позже. При прошлых облавах на безбилетников валидаторы переставали работать через несколько минут после выезда из Зеленограда.

Обычно облава проходит так: в Ховрино автобус не доезжает до конечной остановки метров 50, всех безбилетников загоняют в два автобуса, где им оформляют штраф. Акция проходит при поддержке полиции.

Обычно примерно через неделю проходит повторная проверка.

Перешлите эту информацию знакомым, чтобы они не забыли оплатить проезд.

Как можно валидировать проездной документ прямо на входе в переполненный автобус при небольшом количестве валидаторов, непонятно. Ещё сложней сделать это с виртуальной «Тройкой», для оплаты которой нужно отсканировать телефоном QR-код на валидаторе.

После прошлой проверки выяснилось, что от безбилетников на автобусе e41 почти полностью избавились — их было всего 6% от проверенных пассажиров.

Облавы на автобусных «зайцев» при силовой поддержке полиции начались в октябре 2023 года и повторялись парами раз в несколько месяцев. С самой первой облавы количество безбилетников неуклонно снижалось (при росте количества проверенных пассажиров).

В мэрии говорят, что «видят положительный эффект от усиленных проверок», но это скорей эффект быстрой коммуникации, когда информация о начавшейся рано утром проверке молниеносно распространяется среди следующих пассажиров.

Каждому пассажиру e41 (да и других маршрутов) очевидно, что в обычные дни число людей, которые не подходили к валидатору, гораздо больше, чем шесть процентов (три человека на автобус) из отчета департамента транспорта. При этом валидировать свой проездной документы должен каждый пассажир: в том числе, владельцы социальной карты и обладатели безлимитных проездных.

Зачем мэрии нужен этот самообман, непонятно — разве что объяснить целесообразность этих облав.

Департамент транспорта напоминает, что по числу оплаченных поездок определяет загруженность маршрута, но есть и другие инструменты — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока (АСМПП). Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены. Для этого даже датчиков не нужно — достаточно просто поездить на e41 в час пик, чтобы понять, что машин не хватает.

Основные причины неоплаты проезда в автобусах: недоступность валидаторов и несоразмерность цены для коротких поездок, выяснил «Зеленоград.ру» в результате опроса: https://www.zelenograd.ru/news/59030/

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, безбилетники
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