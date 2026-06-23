Число стобалльников по химии в Зеленограде выросло почти втрое 23.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские выпускники получили 34 стобалльных результата на ЕГЭ — по литературе, химии и русскому языку. О промежуточных итогах экзамена рассказали в префектуре.

Заметнее всего прибавила химия: восемь стобалльников против трех годом ранее. И это не финальная цифра — результаты резервных дней еще не опубликованы, так что стобалльников может стать больше.

Больше всего стобалльников по литературе — 19, годом раньше было 17. По русскому языку результат, наоборот, снизился: только 7 человек написали на высший балл, в прошлом году — 10.

Среди тех, о ком «Зеленоград.ру» еще не писал, — несколько новых стобалльников. В школе «Гармония» 100 баллов по литературе получила Елена Чистякова. В школе 853 высший балл по литературе у двух выпускниц — Екатерины и Дарьи. По русскому языку «сотню» набрали Анастасия из школы 1151, Денис из школы 618 и Александр из школы 1912.

Ранее Зеленоград.ру писал о стобалльниках из школ 1551, 1553 и 1557 — в последней по литературе сразу семь стобалльных работ. В школе 1194 на 100 написали пять выпускников. Есть и стобалльник по истории — Василий Ильин из православной школы «Звонница».

Выдающийся результат в соседнем Солнечногорске: выпускница Мария Подольская получила 100 баллов сразу по двум предметам — профильной математике и физике. По словам главы округа, это первый подобный результат в истории города.

А в одной московской школе есть выпускница, которая получила максимальную оценку сразу по четырём предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике — итого 400 баллов.

Если в вашей школе есть стобалльник, о котором мы еще не написали, расскажите — мы собираем полный список и готовим истории выпускников.

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Метки:
школы, родители, егэ
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