Мы уже писали о шести стобалльниках из школ 1151 и 1353 по химии и литературе. С тех пор стало известно ещё как минимум о семнадцати.



В школе 1557 сто баллов за экзамен по химии получила Злата Дражнюк из 11 «А» класса. Также в редакцию написали, что в этой же школе есть ещё один стобалльник по химии и семь — по литературе.



В православной школе «Звонница» максимальный балл по истории набрал Василий Ильин. Также он набрал высокий балл по русскому языку — 91.



Читатели также сообщают о стобалльниках в школах 853 и 719 — по литературе — и о пяти стобалльниках в школе 1194.



Список стобалльников ещё может пополниться: 18 и 19 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам (устная часть). После этого останутся только резервные дни и пересдачи.