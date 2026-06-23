В ходе реконструкции проспекта на нём должны появиться от четырёх до шести новых остановочных павильонов, рассказывал «Зеленоград.ру» представитель подрядчика.

Сейчас площадку под новый остановочный павильон готовят рядом с корпусом 1145. Ещё один павильон планируют установить напротив корпуса 1106.

Точные места других остановок пока неизвестны: проект реконструкции Панфиловского проспекта редакции «Зеленоград.ру» по-прежнему не предоставили, ссылаясь на отсутствие всех согласований. Мы продолжаем ждать информацию от заказчика.

Что делают на самой дороге

Подрядчик продолжает поэтапно менять бордюры вдоль проезжей части. После замены приступят к укладке нового асфальта.

Бордюры меняют у корпусов 1103 и 1145. Отсюда рабочие будут двигаться дальше в сторону 10-го микрорайона. Ещё несколько участков ремонта — у РТС, рядом с остановкой «1-й микрорайон», у «Дома мебели» и рядом с остановкой «Берёзовая аллея».