В ходе реконструкции проспекта на нём должны появиться от четырёх до шести новых остановочных павильонов, рассказывал «Зеленоград.ру» представитель подрядчика.
Сейчас площадку под новый остановочный павильон готовят рядом с корпусом 1145. Ещё один павильон планируют установить напротив корпуса 1106.
Точные места других остановок пока неизвестны: проект реконструкции Панфиловского проспекта редакции «Зеленоград.ру» по-прежнему не предоставили, ссылаясь на отсутствие всех согласований. Мы продолжаем ждать информацию от заказчика.
Что делают на самой дороге
Подрядчик продолжает поэтапно менять бордюры вдоль проезжей части. После замены приступят к укладке нового асфальта.
Бордюры меняют у корпусов 1103 и 1145. Отсюда рабочие будут двигаться дальше в сторону 10-го микрорайона. Ещё несколько участков ремонта — у РТС, рядом с остановкой «1-й микрорайон», у «Дома мебели» и рядом с остановкой «Берёзовая аллея».
«Мы сразу на одном участке заменяем бордюры, потом переходим дальше. Участок, где заменили, открываем», — рассказал представитель подрядчика.
По его словам, такой порядок позволяет закрывать полосы отдельными участками и меньше задерживать движение. Сейчас на объекте работают восемь бригад — более 100 рабочих.
Что делают на тротуарах
Параллельно ремонтируют пешеходную территорию вдоль Панфиловского проспекта. В сквере 60-летия Победы рядом с ТЦ «Ольга» и корпусом 1104 уже частично уложили черновой слой асфальта и установили новые опоры освещения.
На этой неделе одну из пешеходных дорожек планируют открыть для жителей. После этого рабочие перейдут на вторую часть дорожки: там демонтируют плитку и вместо неё также уложат асфальт.
На участках, где работы затрагивают деревья, ремонт пока приостановлен: порубочные билеты всё ещё не получены.
Также вдоль Панфиловского продолжают прокладывать траншеи под кабельные линии. Их уложили на протяжении примерно 4,5 километра из запланированных 34 километров.
Куда сообщать о проблемах
Представитель подрядчика просит жителей сообщать о проблемах напрямую по телефону 8-910-638-01-88. Нужно назвать точное место и коротко описать ситуацию.
По его словам, так проблемы удаётся решать быстрее, если ремонт мешает проходу или проезду. Подрядчик также просит не заходить на закрытые участки и не мешать работам.
При этом портал «Наш город» остаётся официальным способом сообщить о проблеме. Подрядчик говорит, что обращения оттуда требуют дополнительных проверок и поэтому занимают больше времени.