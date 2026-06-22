По словам настоятеля храма иерея Димитрия Полещука, в этом есть своя символика: крест героям СВО сделан из того же материала, которым пользуются военные.

Внешне стеклопластик не отличить от камня, но весит крест всего 300 кг — каменный той же высоты потянул бы несколько тонн. 5 июня настоятель освятил форму для отливки прямо на производстве. Торжественное освящение самого креста планируют на 29 августа — к 350-летию Спасского храма. Тогда же ожидается приезд епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.

Имена и деревья

Мемориал посвящён исключительно участникам СВО. В комплекс войдут аллеи с памятными знаками, парк и дендрарий. На стенде будут указаны полные имена погибших — имя, отчество, фамилия, по возможности звание и место гибели. Сейчас в списке несколько десятков человек, он пополняется: принести сведения о герое можно в церковную лавку. Имена погибших передают в алтарь на вечное поминовение: молитва за них звучит на каждой службе.