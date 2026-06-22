У Спасского храма продолжается строительство мемориального комплекса в память о погибших в ходе СВО. Бетонное основание под поклонный крест готово, дорожные плиты уложены. Сам крест — из стеклопластика, который делают на местном заводе, — уже отлит и ждёт установки: её планируют на 1 июля.
Крест из «военного» материала
Шестиметровый восьмиконечный крест изготовили в НПО «Стеклопластик» — предприятии в Андреевке, которому в этом году исполнилось 80 лет. Завод производит стеклопластик в том числе для нужд армии, и руководство решило взять изготовление главного элемента мемориала на себя.
По словам настоятеля храма иерея Димитрия Полещука, в этом есть своя символика: крест героям СВО сделан из того же материала, которым пользуются военные.
Внешне стеклопластик не отличить от камня, но весит крест всего 300 кг — каменный той же высоты потянул бы несколько тонн. 5 июня настоятель освятил форму для отливки прямо на производстве. Торжественное освящение самого креста планируют на 29 августа — к 350-летию Спасского храма. Тогда же ожидается приезд епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.
Имена и деревья
Мемориал посвящён исключительно участникам СВО. В комплекс войдут аллеи с памятными знаками, парк и дендрарий. На стенде будут указаны полные имена погибших — имя, отчество, фамилия, по возможности звание и место гибели. Сейчас в списке несколько десятков человек, он пополняется: принести сведения о герое можно в церковную лавку. Имена погибших передают в алтарь на вечное поминовение: молитва за них звучит на каждой службе.
Из Курской области привезут аутентичные противотанковые заграждения — «зубы дракона», участвовавшие в боевых действиях. На них также нанесут имена погибших
Акция «Дерево как свеча» пока в разработке: желающие смогут выбрать дерево из каталога и посадить его в память о конкретном человеке — с именной табличкой. Сейчас ведутся переговоры с питомником и готовится дендроплан.
На народные деньги и для всего посёлка
Строительство ведётся исключительно на пожертвования: администрация Солнечногорского округа помогает информационно, бюджетных средств нет. Пожертвования на мемориал принимают через храм — деньги хранятся на отдельном счёте.
Территория комплекса — около трёх гектаров — принадлежит приходу, поэтому в городские программы благоустройства она не попадает. Но у неё есть дополнительная городская функция: приход готов выделить часть участка под пешеходную дорожку между двумя частями Андреевки, которые сейчас не связаны напрямую — жители ходят через гаражи.