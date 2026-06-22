В эту субботу в библиотеке 14-го микрорайона состоится разговор с заведующим зеленоградским роддомом и опытным акушером-гинекологом. Лейтмотив мероприятия — «беременность без тревог».
На бесплатное событие нужно зарегистрироваться.
Очередная встреча проекта «Диалоги с акушерами» посвящена заботе о будущей маме, которая лежит в основе здоровья и спокойствия малыша с первых дней его жизни.
Что узнают слушатели:
— как правильно готовиться к родам
— почему так важна поддержка мамы и партнерство супругов
— ответы на все вопросы, которые захочется задать
Спикеры встречи:
— Артеменко Геннадий Яковлевич, заведующий зеленоградским роддомом, прочтет лекцию «Всё о родах»
— Лобачева Татьяна Петровна, врач акушер-гинеколог роддома, выступит с темой «Восстановление и уход»
Организаторы приглашают будущих родителей позаботиться о себе и малыше заранее — и прийти, чтобы получить и ценные знания, и поддержку специалистов.
Встреча пройдет 27 июня (это суббота) в 11:00 в уютном пространстве библиотеки в корпусе 1462. Регистрация проходит здесь: https://bilet.mos.ru/event/356534257/.
Обращайте внимание на нужную вам дату (иногда событий по ссылке бывает несколько). На момент публикации мест много.
Ориентировочная продолжительность — 1,5 часа. Возрастное ограничение — 16+.
Подробности можно узнать по телефонам: 8-499-717?-08?-44 и 8-495-161-00-05.