Что узнают слушатели:

— как правильно готовиться к родам

— почему так важна поддержка мамы и партнерство супругов

— ответы на все вопросы, которые захочется задать

Спикеры встречи:

— Артеменко Геннадий Яковлевич, заведующий зеленоградским роддомом, прочтет лекцию «Всё о родах»

— Лобачева Татьяна Петровна, врач акушер-гинеколог роддома, выступит с темой «Восстановление и уход»

Организаторы приглашают будущих родителей позаботиться о себе и малыше заранее — и прийти, чтобы получить и ценные знания, и поддержку специалистов.

Встреча пройдет 27 июня (это суббота) в 11:00 в уютном пространстве библиотеки в корпусе 1462. Регистрация проходит здесь: https://bilet.mos.ru/event/356534257/.

Обращайте внимание на нужную вам дату (иногда событий по ссылке бывает несколько). На момент публикации мест много.

Ориентировочная продолжительность — 1,5 часа. Возрастное ограничение — 16+.

Подробности можно узнать по телефонам: 8-499-717?-08?-44 и 8-495-161-00-05.