В МИЭТе объявили эвакуацию. Воздушная атака продолжается 22.06.2026 ZELENOGRAD.RU

«Эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — сообщили в зеленоградском университете в 9:03. Что именно угрожает МИЭТу, не уточняется.

За десять минут до этого в районе аэропорта Шереметьево снова ограничили полёты.

А через десять минут после этого мэр Собянин снова сообщил и сбитиях беспилотников, летевших на Москву .

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной (сво), дроны, беспилотники, бпла
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