«Эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — сообщили в зеленоградском университете в 9:03. Что именно угрожает МИЭТу, не уточняется.
За десять минут до этого в районе аэропорта Шереметьево снова ограничили полёты.
А через десять минут после этого мэр Собянин снова сообщил и сбитиях беспилотников, летевших на Москву .
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