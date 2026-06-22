«Эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — сообщили в зеленоградском университете в 9:03. Что именно угрожает МИЭТу, не уточняется.

За десять минут до этого в районе аэропорта Шереметьево снова ограничили полёты.

А через десять минут после этого мэр Собянин снова сообщил и сбитиях беспилотников, летевших на Москву .