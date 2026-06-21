Сейчас от «Ховрино» в Путилково ходит маршрутка 892к до остановки «Красногорская птицефабрика» — её работу пока сохраняют.

Проезд на 1892 будет по тарифу за расстояние. Карту нужно прикладывать два раза — при входе и при выходе, иначе спишется максимальная стоимость поездки.

От метро «Ховрино» до ТЦ «Вэйпарк» поездка будет стоить от 71 до 92 рублей по карте «Тройка» и от 76 до 97 рублей по банковской карте. За полный круг через Путилково обратно к «Ховрину» — от 71 до 127 рублей по «Тройке» и от 76 до 132 рублей по банковской карте.

Карта «Стрелка» на маршруте работать не будет.

На маршруте действуют безлимитные билеты «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. По ним доступны пересадки на транспорт Москвы. Для школьников и студентов предусмотрены абонементы зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича.

Льготники смогут ездить бесплатно по карте москвича и социальной карте жителя Московской области. Если областная социальная карта не срабатывает, её нужно перекодировать в МФЦ Подмосковья.