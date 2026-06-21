От метро «Ховрино» запустят новый автобус в Путилково 21.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Автобусный маршрут №1892 начнёт работать с 27 июня. Для зеленоградцев это может быть удобный вариант поездки в сторону Путилкова и ТЦ «Вэйпарк»: на электричке или e41 добраться до «Ховрино», а там пересесть на новый маршрут.

Маршрут будет кольцевым: от метро «Ховрино» через Прибрежный проезд, Ленинградское шоссе, Новобутаково и Путилково до ТЦ «Вэйпарк» и обратно к метро.

Сейчас от «Ховрино» в Путилково ходит маршрутка 892к до остановки «Красногорская птицефабрика» — её работу пока сохраняют.

Проезд на 1892 будет по тарифу за расстояние. Карту нужно прикладывать два раза — при входе и при выходе, иначе спишется максимальная стоимость поездки.

От метро «Ховрино» до ТЦ «Вэйпарк» поездка будет стоить от 71 до 92 рублей по карте «Тройка» и от 76 до 97 рублей по банковской карте. За полный круг через Путилково обратно к «Ховрину» — от 71 до 127 рублей по «Тройке» и от 76 до 132 рублей по банковской карте.

Карта «Стрелка» на маршруте работать не будет.

На маршруте действуют безлимитные билеты «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. По ним доступны пересадки на транспорт Москвы. Для школьников и студентов предусмотрены абонементы зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича.

Льготники смогут ездить бесплатно по карте москвича и социальной карте жителя Московской области. Если областная социальная карта не срабатывает, её нужно перекодировать в МФЦ Подмосковья.

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Метки:
общественный транспорт, московская область
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