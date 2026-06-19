Диагноз поставили в младенчестве: малыш не двигал ногами лёжа на спине и не пытался их переставлять, когда его ставили с поддержкой. После биопсии мышц и генетического исследования всё стало ясно. Семья тогда жила в Донецке — в Зеленоград они переехали в 2019 году.



Несколько лет назад Ростислав начал получать терапию по государственной программе. Спустя полгода появились первые результаты: он стал крепче, начал поднимать руки, улучшилось дыхание. Но болезнь к тому моменту уже успела серьёзно повредить нейроны.



После последнего курса в Центре реабилитации и спортивной медицины ЕМС Ростислав научился самостоятельно переворачиваться, держаться на воде лёжа на спине, нырять — и стал меньше заикаться. Останавливаться нельзя: без регулярных занятий достигнутое быстро уходит.



Сейчас идёт сбор на следующий курс реабилитации в том же центре. Нужно 750 тысяч рублей, собрано уже больше половины — осталось около 300 тысяч.



Помочь можно на сайте фонда «Важные люди»: https://fond-vl.ru/campaign/rostislav-sobeschakov