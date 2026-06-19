У 11-летнего Ростислава спинальная мышечная атрофия (СМА) — болезнь, которая разрушает нейроны и постепенно лишает мышцы способности работать. Из-за неё он перенёс операцию на позвоночнике, вмешательства на тазобедренных суставах и ноге. Каждый навык — держаться на воде, поднять руку, перевернуться — даётся через месяцы реабилитации и ежедневных упражнений.
Диагноз поставили в младенчестве: малыш не двигал ногами лёжа на спине и не пытался их переставлять, когда его ставили с поддержкой. После биопсии мышц и генетического исследования всё стало ясно. Семья тогда жила в Донецке — в Зеленоград они переехали в 2019 году.
Несколько лет назад Ростислав начал получать терапию по государственной программе. Спустя полгода появились первые результаты: он стал крепче, начал поднимать руки, улучшилось дыхание. Но болезнь к тому моменту уже успела серьёзно повредить нейроны.
После последнего курса в Центре реабилитации и спортивной медицины ЕМС Ростислав научился самостоятельно переворачиваться, держаться на воде лёжа на спине, нырять — и стал меньше заикаться. Останавливаться нельзя: без регулярных занятий достигнутое быстро уходит.
Сейчас идёт сбор на следующий курс реабилитации в том же центре. Нужно 750 тысяч рублей, собрано уже больше половины — осталось около 300 тысяч.
Помочь можно на сайте фонда «Важные люди»: https://fond-vl.ru/campaign/rostislav-sobeschakov