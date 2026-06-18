За ночь в Москве и Подмосковье сбили десятки беспилотников. По данным мэра Собянина, уничтожено 85 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Нескольким беспилотникам снова «удалось достичь» Московского нефтеперерабатывающего завода. Последствия неизвестны, но, по словам мэра, принимают меры по их ликвидации. Также повреждено здание рынка «Садовод».
Из-за воздушной угрозы закрыли аэропорт Шереметьево, а пассажиров увели в укрытие. О снятии ограничений сообщили в 7:10
В Московской области повреждения домов: в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове, Павловском Посаде.
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