Это легкая комедия о двух подругах, которые по стечению обстоятельств путают обычного грумера с мужчиной, обещавшим исполнить все тайные желания дам.

В антрепризной постановке сыграют народная артистка и заслуженная артистка России, а также популярный актер театра и кино.

Продажа билетов открылась, сейчас можно выбрать места за 1500 рублей.