Это легкая комедия о двух подругах, которые по стечению обстоятельств путают обычного грумера с мужчиной, обещавшим исполнить все тайные желания дам.
В антрепризной постановке сыграют народная артистка и заслуженная артистка России, а также популярный актер театра и кино.
Продажа билетов открылась, сейчас можно выбрать места за 1500 рублей.
Сирена — успешная бизнесвумен, обладательница веселого и напористого характера, решает заняться английским и нанимает скромного педагога Викторию, натуру тонкую и изысканную. В процессе обучения они становятся лучшими подругами.
Когда от Виктории уходит муж, бойкая Сирена, заботясь о подруге и желая ее развлечь, тут же приглашает мужчину — некоего Козерога, обещавшего исполнить все тайные желания заказчиц.
И тут начинается самое интересное… На встречу приходит загадочный Константин, подрабатывающий стрижкой собак…
Дальнейшее развитие событий заводит героев в самые смешные и нелепые ситуации, из которых они то и дело выбираются.
«Сирена» — народная артистка России Татьяна Кравченко, актриса с мощным комедийным темпераментом, сыгравшая на сцене театра «Ленком» более тридцати ролей (среди них — Марселина в «Женитьбе Фигаро»). Кроме того, актриса активно снимается в кино и любима зрителями за такие фильмы и сериалы, как «Ширли-мырли», «Васса», «Опасно для жизни!» и «Сваты».
"Виктория" - заслуженная артистка России Олеся Железняк, ведущая актриса театра «Ленком», известная зрителям по кинолентам «Ландыш серебристый», «Сваты» и «Моя прекрасная няня», а также театральным ролям в спектаклях «Юнона и Авось», «Шут Балакирев» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
«Константин» — артист театра и кино Спартак Сумченко, который владеет гитарой, контрабасом и балалайкой. Работал в РАМТе, Театре Станиславского и Театре имени Вахтангова. В его фильмографии десятки ролей, включая яркие работы в картинах «Ландыш серебристый», «Мама не горюй 2» и культовую роль Круглого в сериале «Игра».
Кстати, Спартак Сумченко и Олеся Железняк — муж и жена с историей счастливого брака, в котором воспитывают четверых детей.
Спектакль покажут 2 октября (это пятница) в 19:30 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
- Продолжительность — 2 часа 10 минут с антрактом, возрастное ограничение — 12+.
- Билеты от 1500 до 4500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-sirena-i-viktoriya
- Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71