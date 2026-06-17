Две комедии и один детектив представят на сцене зеленоградского драматического театра — приходите в первые выходные июля прощаться с 27-м театральным сезоном вместе с артистами.
Ниже мы напомнили и про афишу на вторую половину июня.
3 июля (пятница), 19:00 — «Старомодная комедия» (12+)
Лирическая история о встрече двух одиноких людей в доме отдыха на Рижском взморье: она — яркая и независимая, он — педантичный врач.
• В ролях: Лилия Шайхитдинова и Павел Курочкин.
• Билеты от 1600 до 2200 рублей: https://vedogon.ru/staromodnaya_komedia (можно оплатить Пушкинской картой).
4 июля (суббота), 19:00 — «Убийство и прочие неприятности» (16+)
Это постановка по мотивам английских детективов про двух писателей, которые становятся неугодными друг другу.
• В ролях: Илья Роговин, Алексей Ермаков, Зоя Даниловская, Александр Бавтриков.
• Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/ubiystvo_i_prochie_nepriyatnosti
5 июля (воскресенье), 19:00 — «Беда от нежного сердца» (12+)
Комедия-водевиль: в доме Бояркиных все смешалось из-за брачных планов, неожиданного визита и сразу трех девушек на пути потенциального и слишком влюбчивого жениха.
• В ролях: Зоя Даниловская, Марина Бутова, Сабина Мусалимова, Ольга Львова, Арина Храмова, Кирилл Лясковский, Михаил Михайлов, Вячеслав Семеин, Аркадий Зяблов.
• Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/beda_ot_nejnogo_serdza (можно оплатить Пушкинской картой).
18 июня (четверг), 19:00 — «Беда от нежного сердца» (12+)
Описание — в блоке про июль.
19 июня (пятница), 18:00 — «С неба упали три яблока» (16+)
Постановка по прозе Наринэ Абгарян: история армянской деревушки Маран, где реальность переплетена с почти сказовым дыханием жизни — на фоне испытаний, потерь и надежды.
• Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/s_neba_upali_3_yabloka
20 июня (суббота), 19:00 — «Бесприданница» (12+)
История Ларисы Огудаловой, которая не вписывается в прозаический мир, где чувства подменяют расчетом: возвращение прежней любви становится для героини последней надеждой — и испытанием.
• Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/bespridannica
21 июня (воскресенье), 19:00 — «Посадник» (12+)
Историческая драма по пьесе Алексея Толстого. Великий Новгород 13-го века. Вольный город осажден Суздальским княжеством, и жителям предстоит принять непростое решение: сдаться врагу или бороться за независимость до самого конца?
• Билеты от 1000 до 1600 рублей: https://vedogon.ru/posadnik
26 июня (пятница), 19:00 — «Звездопад» (14+)
Лирическая драма о первой любви на фоне войны: девятнадцатилетний Миша Ерофеев оказывается в тыловом госпитале и встречает медсестру Лиду — чувство становится для героев настоящим светом надежды.
• Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/zvezdopad
28 июня (воскресенье), 19:00 — «Двенадцатая ночь, или Что угодно…» (16+)
Комедия Шекспира: любовные курьезы, переодевания и цепочка недоразумений вокруг загадочного юноши Цезарио набирают обороты — а кульминация случится на карнавале.
• Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/12noch
Открытие сезона в сентябре:
Первая встреча со зрителями в 28-м театральном сезоне состоится 11 сентября — тоже на спектакле «Старомодная комедия», а 12 сентября снова покажут водевиль «Беда от нежного сердца».
- Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17
- На ряд спектаклей традиционно открыта возможность покупки билетов по Пушкинской карте. Телефон кассы: 8-499-731-00-31