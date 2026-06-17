Бесконтактная оплата работает двумя способами: через Bluetooth или по биометрии.

В первом случае приложение «Метро Москвы» через Bluetooth получает сигнал от маячка в салоне и определяет, в каком автобусе или электробусе находится пассажир. Если рядом одновременно находятся несколько маршрутов, нужно выбрать вручную из предложенных вариантов.

Второй способ — биометрия: камера в салоне распознаёт лицо, после чего приложение присылает уведомление с предложением подтвердить оплату. Для этого нужно заранее зарегистрировать биометрические данные в приложении «Метро Москвы».

В обоих случаях деньги списываются только после подтверждения пассажиром.

Бесконтактная оплата может решить проблему переполненного транспорта: пассажир не всегда может сразу добраться до валидатора после входа в салон, а по правилам оплатить проезд нужно при входе в автобус.

Во время испытаний проверят устойчивость системы к ошибкам: алгоритмы должны корректно распознавать пассажиров в разное время суток и при любой погоде, а также исключать повторное списание, если поездка уже оплачена другим способом.

Тестирование проходит на трёх московских маршрутах м53к, 40 и 78. Для него набирают 150 добровольцев. Сколько продлится тестирование и когда технология заработает на других автобусах, не сообщается.