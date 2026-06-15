В корпусе 919 жители придумали простой способ помочь соседям пережить замену единственного лифта: поставили на лестничных площадках табуретки для отдыха. «Место для отдыха, здоровья всем!» — написано на табуретках.
Лифт в доме не работает уже второй месяц. Дом девятиэтажный, лифт в подъезде один. Тем, кто живёт невысоко, ещё относительно повезло. А для пожилых жителей, родителей с маленькими детьми и людей с ограниченной подвижностью замена лифта превращается в настоящую пытку.
Формально подрядчик должен помогать маломобильным жителям с подъёмом и спуском — номера телефонов для этого, как сообщает управа, размещают в подъездах. Но как эта помощь работает на практике, в каких случаях её можно заказать и насколько быстро её оказывают, непонятно.
Остаётся надеяться на соседскую взаимопомощь.
Кстати, подрядчик по замене лифтов мог бы перенять этот опыт: в обязательном порядке во всех домах, где отключают единственный лифт, организовывать места для отдыха на каждом этаже. А заказчику следовало бы включить это в контракт на работы.
Табуретка не заменит лифт, но это хотя бы реальная помощь в отличие от объявления на стене.