Лифт в доме не работает уже второй месяц. Дом девятиэтажный, лифт в подъезде один. Тем, кто живёт невысоко, ещё относительно повезло. А для пожилых жителей, родителей с маленькими детьми и людей с ограниченной подвижностью замена лифта превращается в настоящую пытку.

Формально подрядчик должен помогать маломобильным жителям с подъёмом и спуском — номера телефонов для этого, как сообщает управа, размещают в подъездах. Но как эта помощь работает на практике, в каких случаях её можно заказать и насколько быстро её оказывают, непонятно.