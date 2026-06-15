В ближайшие выходные новосибирский фестиваль с многолетней историей впервые развернется рядом с Зеленоградом.
С 11:00 до 21:00 на территории фудкорта «Мега Химки» состоится гаражная распродажа и ярмарка изделий ручной работы, пройдут обмен предметами гардероба, мастер-классы и мероприятия по популяризации экологичного образа жизни.
Прозвучит живая музыка, выступят танцоры, будет организована выставка картин.
Кроме того, в программе есть необычные мероприятия:
— «зона волшебства» с гаданием на картах Таро,
— «быстрые свадьбы», то есть шуточные «брачные» или «дружеские» контракты.
Вход свободный, мероприятие подходит для посещения с детьми и дружественно к домашним питомцам.
Обо всем подробнее
Фестиваль Garazhka был создан в Новосибирске в 2019 году — и с этого момента представляет собой масштабное мероприятие, которое предоставляет площадку для реализации творчества, расхламления гардероба, обмена вещами, а также благотворительных дел.
Мероприятие 20-21 июня в Химках — второе «приземление» популярного сибирского движения в столице. Здесь будут представлены традиционные концептуальные зоны:
— маркет: локальные бренды и хендмейд
— гаражная распродажа: классные вещи, люкс-бренды и винтаж по приятным ценам
— сортировка: можно принести вторсырье на переработку и сделать наш мир чище
— Своп: можно бесплатно обменяться вещами, отдать ненужное и забрать нужное
— Своп Ikea: то же самое, но конкретно с товарами из Икеа
На фестивале также пройдут бесплатные мастер-классы и воркшопы.
Как пишут организаторы, за пять лет существования мероприятия оно объединило более 500 тысяч человек и подарило вторую жизнь тоннам вещей. Сотни начинающих мастеров стали зарабатывать на любимом деле, а благодаря коммьюнити фестиваля люди на реальных примерах видят, что такое осознанное потребление — то есть баланс между личным комфортом и пользой для любимой планеты.
Ресурсы фестиваля:
Сайт: https://garazhka.ru
Соцсети: @garazhka_msk
Мероприятие состоится 20-21 июня с 11:00 до 21:00 на территории фудкорта в ТЦ «Мега Химки». Возрастная рекомендация организаторов — 0+.