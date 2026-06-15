Прозвучит живая музыка, выступят танцоры, будет организована выставка картин.

Кроме того, в программе есть необычные мероприятия:

— «зона волшебства» с гаданием на картах Таро,

— «быстрые свадьбы», то есть шуточные «брачные» или «дружеские» контракты.

Вход свободный, мероприятие подходит для посещения с детьми и дружественно к домашним питомцам.

Обо всем подробнее

Фестиваль Garazhka был создан в Новосибирске в 2019 году — и с этого момента представляет собой масштабное мероприятие, которое предоставляет площадку для реализации творчества, расхламления гардероба, обмена вещами, а также благотворительных дел.

Мероприятие 20-21 июня в Химках — второе «приземление» популярного сибирского движения в столице. Здесь будут представлены традиционные концептуальные зоны:

— маркет: локальные бренды и хендмейд

— гаражная распродажа: классные вещи, люкс-бренды и винтаж по приятным ценам

— сортировка: можно принести вторсырье на переработку и сделать наш мир чище

— Своп: можно бесплатно обменяться вещами, отдать ненужное и забрать нужное

— Своп Ikea: то же самое, но конкретно с товарами из Икеа

На фестивале также пройдут бесплатные мастер-классы и воркшопы.