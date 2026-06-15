Фестиваль осознанного потребления Garazhka — родом из Сибири, 20-21 июня в ТЦ «Мега Химки». Это маркет, экология, интерактивы и кое-что необычное 15.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В ближайшие выходные новосибирский фестиваль с многолетней историей впервые развернется рядом с Зеленоградом.

С 11:00 до 21:00 на территории фудкорта «Мега Химки» состоится гаражная распродажа и ярмарка изделий ручной работы, пройдут обмен предметами гардероба, мастер-классы и мероприятия по популяризации экологичного образа жизни.

Прозвучит живая музыка, выступят танцоры, будет организована выставка картин.

Кроме того, в программе есть необычные мероприятия:

— «зона волшебства» с гаданием на картах Таро,

— «быстрые свадьбы», то есть шуточные «брачные» или «дружеские» контракты.

Вход свободный, мероприятие подходит для посещения с детьми и дружественно к домашним питомцам.

Обо всем подробнее

Фестиваль Garazhka был создан в Новосибирске в 2019 году — и с этого момента представляет собой масштабное мероприятие, которое предоставляет площадку для реализации творчества, расхламления гардероба, обмена вещами, а также благотворительных дел.

Мероприятие 20-21 июня в Химках — второе «приземление» популярного сибирского движения в столице. Здесь будут представлены традиционные концептуальные зоны:

— маркет: локальные бренды и хендмейд

— гаражная распродажа: классные вещи, люкс-бренды и винтаж по приятным ценам

— сортировка: можно принести вторсырье на переработку и сделать наш мир чище

— Своп: можно бесплатно обменяться вещами, отдать ненужное и забрать нужное

— Своп Ikea: то же самое, но конкретно с товарами из Икеа

На фестивале также пройдут бесплатные мастер-классы и воркшопы.

Как пишут организаторы, за пять лет существования мероприятия оно объединило более 500 тысяч человек и подарило вторую жизнь тоннам вещей. Сотни начинающих мастеров стали зарабатывать на любимом деле, а благодаря коммьюнити фестиваля люди на реальных примерах видят, что такое осознанное потребление — то есть баланс между личным комфортом и пользой для любимой планеты.

Ресурсы фестиваля:

Сайт: https://garazhka.ru

Соцсети: @garazhka_msk

Мероприятие состоится 20-21 июня с 11:00 до 21:00 на территории фудкорта в ТЦ «Мега Химки». Возрастная рекомендация организаторов — 0+.

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