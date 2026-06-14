По словам очевидцев, автомобиль Chery Tiggo 7 врезался в припаркованный Ford Mondeo. От удара Ford сдвинулся вперёд и сбил пожилую женщину, которая шла от магазина. Очевидцы говорят, что женщину прижало машиной и её не сразу смогли извлечь.