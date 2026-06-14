Вечером у магазина «Красное & Белое» в доме 18 М в Андреевке произошло ДТП с пострадавшей.
По словам очевидцев, автомобиль Chery Tiggo 7 врезался в припаркованный Ford Mondeo. От удара Ford сдвинулся вперёд и сбил пожилую женщину, которая шла от магазина. Очевидцы говорят, что женщину прижало машиной и её не сразу смогли извлечь.
Пострадавшую увезли на скорой. Она жива. На месте работает полиция.
Очевидцы утверждают, что водитель Chery мог быть нетрезвым. Официального подтверждения этому пока нет.
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