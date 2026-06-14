Куница — небольшой хищник из семейства куньих. У неё вытянутое тело, длинный пушистый хвост, который работает как балансир, и цепкие лапы, поэтому она хорошо лазает по деревьям. Для неё ветки — обычный охотничий маршрут: там можно прятаться, искать добычу и переходить с дерева на дерево.



Обычно куницы активнее в сумерках и ночью, поэтому днём попадаются на глаза редко. Предпочитают животную пищу:грызунов, птиц, земноводных, рептилий и насекомых.



Куница может охотиться и на белок — особенно на молодых или ослабленных животных. Для зеленоградцев, которые белок любят и подкармливают, это может звучать тревожно. Но в природе это обычная связь хищника и добычи: куница не «истребляет белок», а занимает своё место в лесной экосистеме и сама остаётся частью пищевой цепочки.



Есть у куниц и необычная репродуктивная особенность — отложенное развитие беременности. Спаривание может происходить летом, но развитие эмбрионов надолго задерживается. Детёныши появляются весной, когда теплее и больше корма. То есть природа как будто ставит беременность «на паузу», чтобы потомство родилось в более подходящий момент.



А осенью рацион куницы может заметно расширяться за счёт растительной пищи: зверёк ест лесные ягоды, плоды и иногда делает запасы, готовясь к зиме.