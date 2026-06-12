На перекрестках с улицей Лётчицы Тарасовой и улицей Андреевка левая полоса теперь для поворота налево, две средние — прямо, правая — направо.

А на перекрестке с дорогой в 17-й микрорайон левая полоса ведёт налево, остальные три — прямо.