На перекрестках с улицей Лётчицы Тарасовой и улицей Андреевка левая полоса теперь для поворота налево, две средние — прямо, правая — направо.
А на перекрестке с дорогой в 17-й микрорайон левая полоса ведёт налево, остальные три — прямо.
Физически дорогу не расширяли — новые полосы появились за счёт переразметки и сужения существующих полос.
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