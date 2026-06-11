Проектная документация, по словам представителя подрядчика, всё ещё не утверждёна полностью, но согласование работ на дороге получено. Редакция «Зеленоград.ру» запрашивала проект реконструкции проспекта неоднократно, но пока тоже не получила ответ.

Что ещё стало известно о проекте

Тротуары на всём протяжении проспекта планируют делать не уже двух метров, на некоторых участках ширина будет около 3-3,5 метра. Будут ли на них велодорожки, пока неизвестно.