Дорогу будут временно перекрывать участками примерно по 300-400 метров.
Сначала поэтапно заменят бордюры: разобрали один участок, поставили новые бордюры, перешли к следующему. Работы планируют в районе «Дома мебели», у «Роснефти» рядом с ТЦ «Панфиловский» и у корпуса 1106 рядом с ТЦ «Ольга».
Проектная документация, по словам представителя подрядчика, всё ещё не утверждёна полностью, но согласование работ на дороге получено. Редакция «Зеленоград.ру» запрашивала проект реконструкции проспекта неоднократно, но пока тоже не получила ответ.
Что ещё стало известно о проекте
Тротуары на всём протяжении проспекта планируют делать не уже двух метров, на некоторых участках ширина будет около 3-3,5 метра. Будут ли на них велодорожки, пока неизвестно.
Старые фонари на тротуарах будут демонтировать, вместо них установят новые, но уже в других местах. Останутся ли места, где фонари стоят прямо на тротуаре, пока неизвестно
На проспекте, по словам представителя подрядчика, также должны добавить новые остановки — четыре-шесть павильонов. Один из них планируется в районе сквера 60-летия Победы напротив корпуса 1106. Про остальные, неизвестно
Подрядчик просит сообщать о проблемах напрямую
Представитель подрядчика просит жителей не игнорировать таблички об обходах и не проходить через закрытые участки: дальше могут быть выкопанные бордюры, техника, траншеи или незакрытое основание.
Он также просит не отправлять на портал «Наш город» каждую мелкую проблему на закрытых участках, где идут активные работы и стоит знак обхода: рабочие не всегда успевают сразу убрать материалы, а такие обращения замедляют ремонт.
Если прохода нет, он опасный или проблема действительно мешает людям, лучше позвонить ответственному от генподрядчика по номеру 8-910-638-01-88, назвать точное место и описать ситуацию.