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Голуби объедают стену дома — выглядит странно, но у птиц есть на это причина 11.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В 9-м микрорайоне заметили голубей, которые клюют штукатурку на фасаде. Для птиц это не редкость: голуби подбирают не только корм, но и мелкие твёрдые частицы — песчинки, крошку раствора, минеральные соли.

Такие частицы нужны им для пищеварения. У птиц нет зубов, поэтому пища перетирается в мускульном желудке, а мелкий «гравий» помогает измельчать зёрна и другой корм. Кроме того, в штукатурке и цементной крошке могут быть кальций и соли, которые птицы тоже могут искать.

Голуби обычно выбирают уже повреждённые или рыхлые места: скол, отслоение, участок с высолами. Если ничего не сделать, маленькое пятно может постепенно увеличиваться — не потому что голуби «разрушают дом с нуля», а потому что пользуются уже слабым местом на фасаде.

Такой участок надо заделать: пока на стене остаётся рыхлая минеральная крошка, голуби могут возвращаться и расклёвывать фасад дальше. Если вы заметили похожее место на доме или голубей-вандалов за кормёжкой, сообщите в управляющую компанию по телефону 8-495-539-53-53 или через сайт https://www.mos.ru/services/vyzov-mastera/

Спасибо за наблюдательность и видео @anjaaleksandrovna

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Метки:
птицы
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