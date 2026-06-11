Такие частицы нужны им для пищеварения. У птиц нет зубов, поэтому пища перетирается в мускульном желудке, а мелкий «гравий» помогает измельчать зёрна и другой корм. Кроме того, в штукатурке и цементной крошке могут быть кальций и соли, которые птицы тоже могут искать.

Голуби обычно выбирают уже повреждённые или рыхлые места: скол, отслоение, участок с высолами. Если ничего не сделать, маленькое пятно может постепенно увеличиваться — не потому что голуби «разрушают дом с нуля», а потому что пользуются уже слабым местом на фасаде.

Такой участок надо заделать: пока на стене остаётся рыхлая минеральная крошка, голуби могут возвращаться и расклёвывать фасад дальше. Если вы заметили похожее место на доме или голубей-вандалов за кормёжкой, сообщите в управляющую компанию по телефону 8-495-539-53-53 или через сайт https://www.mos.ru/services/vyzov-mastera/

Спасибо за наблюдательность и видео @anjaaleksandrovna