Медцентр «Томоград» спонсор темы
Школа счастливого материнства — цикл занятий про уход за младенцами продолжается в роддоме Зеленограда в июне и июле 11.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Программа подойдет тем, кто готовится к родам, хочет спокойнее чувствовать себя в роддоме и после выписки, а также тем, кому важно получить практическую информацию по уходу за малышом от специалистов отделения новорожденных. Здесь вы сможете снять тревожность и получить ответы на волнующие вопросы.

Платные занятия пройдут в Школе счастливого материнства #МамаРулит в роддоме напротив 14-го микрорайона — нужно записаться.

Программа занятий

— 16 июня (вторник) в 14:00 — о физиологических особенностях новорожденных расскажет врач-неонатолог Екатерина Николаевна Горева

— 23 июня в 14:00 — о грудном вскармливании в роддоме расскажет старшая медсестра отделения новорожденных Анастасия Викторовна Норвила

— 30 июня (вторник) в 14:00 — о правилах гигиены и ухода за новорожденными расскажет тот же спикер, что и 23 июня

— 7 июля (вторник) в 16:00 — руководитель отделения новорожденных Наталья Михайловна Толкач научит правилам оказания первой помощи ребенку в случаях остановки дыхания, при утоплении и попадании инородного тела в дыхательные пути (пусть эти знания вам никогда не понадобятся, но с малышами всегда нужно быть максимально осторожными и подкованными)

— 14 июля (вторник) в 14:00 — о вакцинации в роддоме и первой помощи малышу при лихорадке расскажет врач-неонатолог Екатерина Николаевна Горева

Стоимость и регистрация:

— за занятие один участник оплачивает 1000 рублей, двое — 1250 рублей

— для оплаты потребуется паспорт

— оплату берет администратор отдела платных услуг за 15-20 минут до начала занятия

— записаться нужно заранее, в комментариях под постом: https://t.me/PC_Zelenograd/1129 (так организаторы оценивают наполняемость группы)

Школа базируется в зеленоградском роддоме по адресу: улица Александровка, дом 8, строение 2. Для посещения необходима сменная обувь.

Организаторы обращают внимание: отдел платных услуг переехал. Теперь нужно пройти от КПП прямо вдоль Центра женского здоровья, повернуть налево: по правую руку будет виден вход между колоннами — это он.

Роддом Зеленограда (по-другому — Перинатальный центр городской клинической больницы имени Кончаловского) оказывает квалифицированную медицинскую помощь на всех этапах — от планирования семьи до послеродового наблюдения, включая выхаживание недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Официальный сайт: gb3zelao.ru. Контактный телефон (горячая линия): 8-985-531-05-89.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
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Метки:
беременность, роддом, перинатальный центр, афиша
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