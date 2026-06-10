С приходом жары их стало только больше. Запрещающие таблички, замечания рабочих и сама обстановка стройки на многих не действуют. Кроме риска для жизни, после отдыхающих остаётся мусор — пустые бутылки и другие отходы.

Сами работы идут по плану: рабочие прокладывают кабели для будущих фонарей, готовят грунт под газоны, делают дорожки и монтируют площадки.

Пляжем займутся в последнюю очередь: переделают берег, отремонтируют мостик к воде, установят скамейки и лежаки. У воды сделают дорожку, а песчаную часть уменьшат, чтобы песок не сползал в воду. Завершить благоустройство зоны отдыха планируют к 30 июля.