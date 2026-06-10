Когда пляж закрыли, но позагорать очень хочется 10.06.2026 ZELENOGRAD.RU

На Чёрном озере продолжается масштабная реконструкция. Но у некоторых горожан своя логика: наступило жаркое лето они приходят отдыхать на привычное место. Люди располагаются на песке, который привезли строители, ставят лежаки и загорают там прямо рядом с тяжелой техникой.

С приходом жары их стало только больше. Запрещающие таблички, замечания рабочих и сама обстановка стройки на многих не действуют. Кроме риска для жизни, после отдыхающих остаётся мусор — пустые бутылки и другие отходы.

Сами работы идут по плану: рабочие прокладывают кабели для будущих фонарей, готовят грунт под газоны, делают дорожки и монтируют площадки.

Пляжем займутся в последнюю очередь: переделают берег, отремонтируют мостик к воде, установят скамейки и лежаки. У воды сделают дорожку, а песчаную часть уменьшат, чтобы песок не сползал в воду. Завершить благоустройство зоны отдыха планируют к 30 июля.

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Метки:
благоустройство, черное озеро
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