Мистика и гипноз, почти детективная история, разоблачение и бурлящие любовные страсти. Гипнотизер раскроет все тайны примерной семейной пары.

Спектакль поставил режиссер Георгий Цнобиладзе — ученик Льва Додина. Художник постановки Александр Храмцов — лауреат премии «Золотой софит».

Какую правду рассказали под гипнозом «верные» супруги — узнают только зрители комедии по пьесе «Детектор лжи» Василия Сигарева.

Олеся Железняк (жена) — заслуженная артистка России и ведущая актриса театра «Ленком», известная зрителям по кинолентам «Ландыш серебристый», «Сваты» и «Моя прекрасная няня», а также театральным ролям в спектаклях «Юнона и Авось», «Шут Балакирев» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Андрей Ильин (муж) — народный артист России, актер Театра Вахтангова, сыгравший множество разноплановых ролей. Зритель полюбил его за роль «идеального мужа» Леши Чистякова в сериале «Каменская» и яркие роли в фильме «Анкор, еще анкор!» и сериале «Склифосовский».

Даниил Спиваковский (гипнотизер) — заслуженный артист России, известный по ролям в Театре Маяковского и кинематографе: картинах «Мой сводный брат Франкенштейн» и «Мой муж — гений», а также антрепризных проектах «Бумажный брак», «Вредные привычки» и других.