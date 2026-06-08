В жизни достопочтенных супругов появляется гипнотизер, благодаря которому всплывает то, что муж и жена тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. В составе — народный артист и заслуженные артисты России.
Билеты на спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары» стоят от 1500 до 6000 рублей. Продажа только стартовала — сейчас можно выбрать места и по цене, и по расположению.
Мистика и гипноз, почти детективная история, разоблачение и бурлящие любовные страсти. Гипнотизер раскроет все тайны примерной семейной пары.
Спектакль поставил режиссер Георгий Цнобиладзе — ученик Льва Додина. Художник постановки Александр Храмцов — лауреат премии «Золотой софит».
Какую правду рассказали под гипнозом «верные» супруги — узнают только зрители комедии по пьесе «Детектор лжи» Василия Сигарева.
Олеся Железняк (жена) — заслуженная артистка России и ведущая актриса театра «Ленком», известная зрителям по кинолентам «Ландыш серебристый», «Сваты» и «Моя прекрасная няня», а также театральным ролям в спектаклях «Юнона и Авось», «Шут Балакирев» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Андрей Ильин (муж) — народный артист России, актер Театра Вахтангова, сыгравший множество разноплановых ролей. Зритель полюбил его за роль «идеального мужа» Леши Чистякова в сериале «Каменская» и яркие роли в фильме «Анкор, еще анкор!» и сериале «Склифосовский».
Даниил Спиваковский (гипнотизер) — заслуженный артист России, известный по ролям в Театре Маяковского и кинематографе: картинах «Мой сводный брат Франкенштейн» и «Мой муж — гений», а также антрепризных проектах «Бумажный брак», «Вредные привычки» и других.
Спектакль покажут 3 июля (это пятница) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 2 часа 10 минут с антрактом, возрастное ограничение — 16+
Билеты от 1500 до 6000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-seans-gipnoza-dlya-semeynoy-pari
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71