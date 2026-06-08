С 13 ноября эти автобусы начнут останавливаться на остановке «Малинский ручей» на Середниковской улице.
Маршруты проходят по улицам Андреевка, Логвиненко, Заводская, Малинская, а затем выезжают на Середниковскую улицу.
Это так называемые «социальные маршруты»: 20-й ходит раз в 15-30 минут, а 20к — три раза вечером.
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