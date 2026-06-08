С 13 ноября эти автобусы начнут останавливаться на остановке «Малинский ручей» на Середниковской улице.

Маршруты проходят по улицам Андреевка, Логвиненко, Заводская, Малинская, а затем выезжают на Середниковскую улицу.

Это так называемые «социальные маршруты»: 20-й ходит раз в 15-30 минут, а 20к — три раза вечером.