Маленький семейный праздник и посадка сирени, которая будет долго радовать людей — утром 9 июня всех желающих снова собирают у ДК Андреевка 08.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Отметить начало летних каникул можно завтра в 10:00. На «Празднике сирени» ждут взрослых с детьми от трех лет и подростков.

В программе — творческие мастер-классы, музыка и развлечения, а в сердце события — возможность посадить кусты сирени, которые будут украшать Дом культуры в Андреевке долгие годы.

Посадочный материал и инвентарь предоставят. Приходите и запоминайте «свою сирень» — будете навещать, помогать поливать и любоваться цветением в следующем мае)

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Метки:
дети, досуг, мероприятие, Дом культуры "Андреевка"
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