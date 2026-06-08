Отметить начало летних каникул можно завтра в 10:00. На «Празднике сирени» ждут взрослых с детьми от трех лет и подростков.
В программе — творческие мастер-классы, музыка и развлечения, а в сердце события — возможность посадить кусты сирени, которые будут украшать Дом культуры в Андреевке долгие годы.
Посадочный материал и инвентарь предоставят. Приходите и запоминайте «свою сирень» — будете навещать, помогать поливать и любоваться цветением в следующем мае)
- Мероприятие пройдет на базе Дома культуры «Андреевка» (Андреевка, улица Староандреевская, дом 59)
- Вопросы можно задать по телефону: 8-499-504-29-09
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