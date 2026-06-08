Корпус 918 включён в программу замены лифтов на 2026 год: по данным префектуры, в доме должны заменить шесть лифтов. Всего в Зеленограде на этот год в программу включили 187 лифтов в 53 жилых корпусах.

В некоторых случаях замена лифтов может сопровождаться расширением дверных проёмов — там, где это позволяет конструкция дома. Если раньше проём был 650 миллиметров, после работ его могут увеличить до 700 миллиметров: это должно быть удобнее для маломобильных жителей и родителей с колясками. В 2026 году в Москве двери расширят у трети лифтов, которые запланированы под замену.

С 2026 года лифты, которые для капремонта поставляют Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод, оснащают мониторами. На них можно показывать информационные и рекламные баннеры, а также видеоролики.

Мы отправим вопросы ответственным службам: будут ли демонтировать старую кнопку вызова, что за блок «Доступ к лифту», кто отвечает за косметический ремонт стены и когда это место должно выглядеть как законченная работа, а не как выставка лифтовых панелей разных поколений.