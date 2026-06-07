В московском административном кодексе есть статья о приставании к гражданам в общественных местах, в том числе в целях попрошайничества. За это предусмотрены предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей, но оценивать конкретную ситуацию должна полиция.

По закону об ответственном обращении с животными владельцы должны обеспечивать безопасность людей, животных и имущества при выгуле. Тот же закон запрещает использовать домашних животных в предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных правительством.

Какая именно норма применима в таком случае, зависит от обстоятельств. Но если ситуация повторится, лучше не спорить на месте, а зафиксировать время, место, фото или видео. Если человек навязчиво пристаёт к прохожим или есть риск для людей и животного, можно обращаться в полицию через 112.