Такой птенец называется слётком. Он уже вышел из гнезда, но ещё не научился хорошо летать. Для многих мелких птиц это нормальный этап: несколько дней они скачут по земле, прячутся в траве и кустах, а родители находят их по голосу и докармливают. У трясогузок молодые птицы уходят из гнезда примерно через две недели после вылупления, а взрослые продолжают приносить им корм уже вне гнезда.

Родители обычно не уносят слётка обратно в гнездо, а прилетают кормить его там, где он спрятался. И могут не показываться, пока рядом стоят люди.