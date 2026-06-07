Подросшего птенца, похожего на трясогузку, нашли в 6-м микрорайоне: сидит в траве, ест, пытается перелетать, но выглядит беспомощным. В это время года в парках и дворах таких встреч становится больше. И правильное действие здесь часто противоположно первому человеческому порыву: если птица не ранена, её не надо забирать домой.
Такой птенец называется слётком. Он уже вышел из гнезда, но ещё не научился хорошо летать. Для многих мелких птиц это нормальный этап: несколько дней они скачут по земле, прячутся в траве и кустах, а родители находят их по голосу и докармливают. У трясогузок молодые птицы уходят из гнезда примерно через две недели после вылупления, а взрослые продолжают приносить им корм уже вне гнезда.
Родители обычно не уносят слётка обратно в гнездо, а прилетают кормить его там, где он спрятался. И могут не показываться, пока рядом стоят люди.
Сначала посмотреть, есть ли травмы. Кровь, волочащееся крыло, неестественная поза, сильная вялость, нападение кошки или собаки — повод связаться с ветврачом или волонтёрами. Если птенец оперённый, прыгает, пищит, пытается перелетать и просто сидит в опасном месте, его можно аккуратно перенести на несколько метров под кусты или в траву. Не дальше: родители ищут слётка по голосу и месту.
не нести домой «на всякий случай», не сажать в коробку здорового слётка, не кормить червями, хлебом, кашей и не поить из шприца. У разных птиц разные рационы, а неправильная еда и принудительное поение могут быть опаснее самой находки. Если вы по ошибке уже взяли здорового птенца домой, верните его как можно ближе к месту находки, в укрытие, и отойдите.
Про такие случаи часто говорят: «естественный отбор». Но для городского двора это не совсем точно. Кошки, собаки, машины и газонокосилки — это городские риски, такую судьбу природа птицам не готовила. Поэтому помочь слётку — не усыновить его, а сделать так, чтобы родители могли спокойно докормить его там, где он должен быть: рядом с местом, где он вышел из гнезда.