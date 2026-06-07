По прогнозу Центра организации дорожного движения, в начале июня на дорогах Москвы станет примерно на 100 тысяч машин меньше. Это около 4% от общего трафика.

Летом городские дороги обычно разгружаются: часть жителей уезжает в отпуск или чаще проводит время за городом. По выходным на дорогах будет примерно на 270 тысяч автомобилей меньше, чем в летние будни, — около 11% трафика.

Но это не значит, что любые поездки станут быстрее. По пятницам традиционно растёт нагрузка на вылетные магистрали в сторону области, а по воскресеньям — на въезд в Москву. Поэтому поездки за город и обратно лучше планировать заранее.

ЦОДД составил список дорог, где летом станет свободнее. Но Ленинградского шоссе, М-11 или Пятницкого шоссе в нём нет.