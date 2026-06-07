По прогнозу Центра организации дорожного движения, в начале июня на дорогах Москвы станет примерно на 100 тысяч машин меньше. Это около 4% от общего трафика.
Летом городские дороги обычно разгружаются: часть жителей уезжает в отпуск или чаще проводит время за городом. По выходным на дорогах будет примерно на 270 тысяч автомобилей меньше, чем в летние будни, — около 11% трафика.
Но это не значит, что любые поездки станут быстрее. По пятницам традиционно растёт нагрузка на вылетные магистрали в сторону области, а по воскресеньям — на въезд в Москву. Поэтому поездки за город и обратно лучше планировать заранее.
ЦОДД составил список дорог, где летом станет свободнее. Но Ленинградского шоссе, М-11 или Пятницкого шоссе в нём нет.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Картинки с выставки: в чем готовили еду хозяйки в каменном веке на месте будущего Зеленограда Новости
На Чёрном озере уже ставят тренажёры и детскую площадку. Но жителей тревожат «обглоданные» деревья и снятый газон Новости
На Панфиловском проспекте начинают копать траншеи под освещение. Возможны временные ограничения движения Новости
«Жилищник» будет устранять дефекты благоустройства «по гарантии», которую сам же себе выписал Новости
Участие детей в барахолке «Гаражка» — настоящий опыт предпринимательства. Организаторы предлагают подготовиться к продажам с бизнес-подходом — и поясняют нужные шаги Новости
Красивые снимки дикой природы России — выставка зеленоградского фотографа-путешественника открылась в 8-м микрорайоне Новости
Ярмарка изделий ручной работы на семейном фестивале «Гаражка» — 7 июня на территории ресторана Nikol’sky Новости
Первые улыбки, горящие глаза и смех появились в Летней IT-школе ЦКО МИЭТ! Каникулы 2026 начались! Реклама
Во дворах Андреевки и Голубого будут искать места для пожарных машин. В Зеленограде разметка уже есть — и часто не работает Новости
Офис «Мосэнергосбыта» в Зеленограде закроют осенью — вместо живого приёма поставят терминалы с видеоконсультантом Новости
Сбор на лечение подростка, которому не помогала «бесплатная медицина», закрыли менее чем за 12 часов после публикации на «Зеленоград.ру» Новости