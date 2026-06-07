Средняя начисленная зарплата работников организаций в Москве в марте 2026 года составила 220 тысячи рублей. Такие данные приводит Росстат.

Но эту цифру легко прочитать неправильно. Росстат считает среднюю начисленную зарплату: до вычета НДФЛ, с учётом премий, бонусов, надбавок и высоких зарплат, которые заметно тянут среднее значение вверх. Так что 220 тысяч — это не зарплата «на руки» и не типичная зарплата большинства работников.

Разница хорошо видна по декабрю 2025 года. Тогда средняя начисленная зарплата в Москве подскочила до 289 тысячи рублей, хотя в ноябре была 171 тысячи, а в январе 2026-го — 188 тысяч. Такой скачок обычно связан с годовыми премиями, бонусами и другими разовыми выплатами.

Более близкий к повседневной реальности показатель — медианная зарплата, которая лучше показывает вокруг какой суммы находится зарплата условного «обычного» работника: половина работников получают больше медианы, половина — меньше. По данным РИА Рейтинг, во втором квартале 2025 года чистая медианная выплата «на руки» в Москве составляла 110 тысяч рублей в месяц.