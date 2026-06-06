На Чёрном озере уже ставят тренажёры и детскую площадку. Но жителей тревожат «обглоданные» деревья и снятый газон 06.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Мы снова посмотрели, как идёт благоустройство закрытой зоны отдыха у Чёрного озера. Работы заметно продвинулись: уже поставили тренажёры, монтируют детскую площадку и делают дорожки. Но жителей встревожили перекопанная прибрежная полоса и сильно обрезанные деревья у дороги. На объекте это объяснили проектом и проездом строительной техники.

Что встревожило жителей

Рабочие трактором перекопали прибрежную полосу со стороны бывшей спасательной вышки, ближе к аллее Лесные пруды.

«Траву просто уничтожили. Это многолетний газон слева от пляжа. При обсуждении проекта жители как раз обращали внимание, что берег нужно очистить от песка и укрепить травой. В управе мне объяснили, что здесь уложат искусственный газон, но я всё равно не понимаю, зачем было разрушать существующий», — рассказала корреспонденту «Зеленоград.ру» жительница Ирина.

Ещё один вопрос жителей — деревья ближе к дороге. После обрезки они выглядят почти голыми со стороны стройки.

Как это объяснили на объекте

Сотрудники «Жилищника» объяснили, что по проекту зелёная зона должна быть ближе к песчаной части пляжа. Поэтому существующий газон сняли, а позже здесь уложат искусственный рулонный газон. Рядом с этим участком также появятся новые пешеходные дорожки — сейчас рабочие занимаются их устройством.

Газон также обустроят со стороны леса, там поставят лежаки. Песчаная зона уменьшится, лежаков на песке, по словам рабочих, не будет. У воды выложат дорожку из щебня. Берег должны переделать так, чтобы песок не сползал в воду.

Деревья у дороги, по словам сотрудников на объекте, подрезали из-за строительной техники. В этой части территории часто проезжает крупная техника, ветки мешали проезду и повреждались.

Что уже сделали

Заметнее всего работы продвинулись на площадках и дорожках. На большинстве пешеходных дорожек уже установили металлические бордюры и уложили черновой слой асфальта.

В спортивной зоне поставили девять тренажёров. На детской площадке тоже появились новые элементы, но смонтировали пока не всё. Третья площадка ещё не готова: там должны появиться теннисный стол и волейбольная стойка с сеткой.

После установки оборудования на площадках уложат покрытие из резиновой крошки.

В отдельной зоне у водоёма, со стороны леса, появятся качели. Для них уже установили опоры.

Что ещё обещают сделать

После дорожек и площадок рабочие обещают заняться пляжем: переделать берег, отремонтировать мостик к воде, поставить скамейки и лежаки. Закончить ремонт зоны отдыха планируют к 30 июля.

Если вы живёте рядом с Чёрным озером и заметили новые спорные работы, присылайте фото и дату съёмки в редакцию — мы продолжим следить за благоустройством.

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Метки:
благоустройство, черное озеро
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