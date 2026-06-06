Мы снова посмотрели, как идёт благоустройство закрытой зоны отдыха у Чёрного озера. Работы заметно продвинулись: уже поставили тренажёры, монтируют детскую площадку и делают дорожки. Но жителей встревожили перекопанная прибрежная полоса и сильно обрезанные деревья у дороги. На объекте это объяснили проектом и проездом строительной техники.

Что встревожило жителей

Рабочие трактором перекопали прибрежную полосу со стороны бывшей спасательной вышки, ближе к аллее Лесные пруды.

«Траву просто уничтожили. Это многолетний газон слева от пляжа. При обсуждении проекта жители как раз обращали внимание, что берег нужно очистить от песка и укрепить травой. В управе мне объяснили, что здесь уложат искусственный газон, но я всё равно не понимаю, зачем было разрушать существующий», — рассказала корреспонденту «Зеленоград.ру» жительница Ирина.

Ещё один вопрос жителей — деревья ближе к дороге. После обрезки они выглядят почти голыми со стороны стройки.