Мы снова посмотрели, как идёт благоустройство закрытой зоны отдыха у Чёрного озера. Работы заметно продвинулись: уже поставили тренажёры, монтируют детскую площадку и делают дорожки. Но жителей встревожили перекопанная прибрежная полоса и сильно обрезанные деревья у дороги. На объекте это объяснили проектом и проездом строительной техники.
Что встревожило жителей
Рабочие трактором перекопали прибрежную полосу со стороны бывшей спасательной вышки, ближе к аллее Лесные пруды.
«Траву просто уничтожили. Это многолетний газон слева от пляжа. При обсуждении проекта жители как раз обращали внимание, что берег нужно очистить от песка и укрепить травой. В управе мне объяснили, что здесь уложат искусственный газон, но я всё равно не понимаю, зачем было разрушать существующий», — рассказала корреспонденту «Зеленоград.ру» жительница Ирина.
Ещё один вопрос жителей — деревья ближе к дороге. После обрезки они выглядят почти голыми со стороны стройки.
Как это объяснили на объекте
Сотрудники «Жилищника» объяснили, что по проекту зелёная зона должна быть ближе к песчаной части пляжа. Поэтому существующий газон сняли, а позже здесь уложат искусственный рулонный газон. Рядом с этим участком также появятся новые пешеходные дорожки — сейчас рабочие занимаются их устройством.
Газон также обустроят со стороны леса, там поставят лежаки. Песчаная зона уменьшится, лежаков на песке, по словам рабочих, не будет. У воды выложат дорожку из щебня. Берег должны переделать так, чтобы песок не сползал в воду.
Деревья у дороги, по словам сотрудников на объекте, подрезали из-за строительной техники. В этой части территории часто проезжает крупная техника, ветки мешали проезду и повреждались.
Что уже сделали
Заметнее всего работы продвинулись на площадках и дорожках. На большинстве пешеходных дорожек уже установили металлические бордюры и уложили черновой слой асфальта.
В спортивной зоне поставили девять тренажёров. На детской площадке тоже появились новые элементы, но смонтировали пока не всё. Третья площадка ещё не готова: там должны появиться теннисный стол и волейбольная стойка с сеткой.
После установки оборудования на площадках уложат покрытие из резиновой крошки.
В отдельной зоне у водоёма, со стороны леса, появятся качели. Для них уже установили опоры.
Что ещё обещают сделать
После дорожек и площадок рабочие обещают заняться пляжем: переделать берег, отремонтировать мостик к воде, поставить скамейки и лежаки. Закончить ремонт зоны отдыха планируют к 30 июля.
Если вы живёте рядом с Чёрным озером и заметили новые спорные работы, присылайте фото и дату съёмки в редакцию — мы продолжим следить за благоустройством.