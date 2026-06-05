Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Чайки вывели птенцов у детского центра зеленоградской больницы 05.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Птицы устроили гнездо прямо на кирпичном столбе у ограды, и теперь рядом с ним ходят два пуховых птенца.

Для чаек такой выбор места не так странен, как кажется. В городе крыши, козырьки, ограды и плоские выступы заменяют им открытые береговые участки и скалы: с возвышения хорошо видно, кто приближается к гнезду, и проще защищать выводок.

Птенцы чаек вылупляются не голыми и беспомощными, а уже зрячими, покрытыми пухом и довольно быстро начинают ходить рядом с гнездом. Их пятнистая окраска помогает сливаться с травой, землёй, камнями и другим пёстрым фоном вокруг гнезда.

Но самостоятельными эти пушистые комочки ещё не стали. Родители продолжают их кормить и могут резко защищать место: кричать, пикировать сверху и отгонять тех, кто подходит слишком близко.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
птицы, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чайки вывели птенцов у детского центра зеленоградской больницы Новости
На Панфиловском проспекте начинают копать траншеи под освещение. Возможны временные ограничения движения Новости
Дублёр Пятницкого шоссе откроют на год позже — стройка почти стоит Новости
На пляжах у Городского пруда и Школьного озера всё лето проводят бесплатные тренировки и пляжные игры Новости
Ресторан Хмельной кабан открывает летний сезон Реклама
«Жилищник» будет устранять дефекты благоустройства «по гарантии», которую сам же себе выписал Новости
Детская ярмарка-фестиваль «Гаражка» — 7 июня на парковке ресторана Nikol’sky Новости
Фестиваль ходьбы пройдет в воскресенье — нужно сделать 10 тысяч шагов в парке Победы Новости
Уникальная летняя акция в стоматологии «Никор» — скидки до 30%! Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Интервалы движения на МЦД-3 на выходных увеличат до 30-50 минут Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
С началом каникул мошенники взялись за детей и за родительские деньги Новости
Участие детей в барахолке «Гаражка» — настоящий опыт предпринимательства. Организаторы предлагают подготовиться к продажам с бизнес-подходом — и поясняют нужные шаги Новости
Летний маркет изделий ручной работы «Встреча» состоится 4 июля. Открыт набор мастеров Новости
МегаФон создаст первую в России промышленную Private 5G-сеть Реклама
На Пятницком шоссе перевернулся автобус. Пострадали шесть человек Новости
На «гавайской» вечеринке в 18-м микрорайоне выступят две рок-н-ролльные группы Новости
МегаФон создаст для Амурской области систему экомониторинга Реклама
Родителям нового города — 7 июня в Голубом пройдет праздник с анимацией для детей, маркетом изделий ручной работы, беспроигрышной лотереей и акцией в пользу животных Новости
Красивые снимки дикой природы России — выставка зеленоградского фотографа-путешественника открылась в 8-м микрорайоне Новости
МегаФон присоединится к развитию туристического кластера на Байкале Реклама
Ярмарка изделий ручной работы на семейном фестивале «Гаражка» — 7 июня на территории ресторана Nikol’sky Новости
Полонез, вальс, мазурка и кадриль — в июне в КЦ «Зеленоград» пройдут балы Новости
Первые улыбки, горящие глаза и смех появились в Летней IT-школе ЦКО МИЭТ! Каникулы 2026 начались! Реклама
Во дворах Андреевки и Голубого будут искать места для пожарных машин. В Зеленограде разметка уже есть — и часто не работает Новости
Горячую воду должны включить с 4 июня августа в домах 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонов Новости
Каникулы без скуки — в «Лунном коте» каждые выходные проходят бесплатные мастер-классы для детей Реклама
Офис «Мосэнергосбыта» в Зеленограде закроют осенью — вместо живого приёма поставят терминалы с видеоконсультантом Новости
МегаФон и Мурманская область будут совместно развивать связь в Арктике Реклама
Сбор на лечение подростка, которому не помогала «бесплатная медицина», закрыли менее чем за 12 часов после публикации на «Зеленоград.ру» Новости
Картинки с выставки: ушедшая красота зеленоградских фонтанов Новости
Симфонические поп- и рок-хиты исполнит танцующий оркестр на сцене КЦ «Зеленоград» 30 ноября — сейчас можно купить билеты за 2200 рублей Новости
Пляж на городском пруду подготовили к лету — но вопросы ещё остались Новости
«Действительно была необходимость так глубоко копать?» Горожане — о ремонте дорожек рядом с деревьями Новости
Выделенную полосу для автобусов начали обустраивать на улице Гоголя Новости
Июнь в клинике EsteMedika: «Витаминный лифтинг» для нее и глубокое увлажнение для него Реклама
Восстановлен поврежденный после атаки БПЛА фасад корпуса 2038 Новости
Деньги на лечение собирают 17-летнему зеленоградцу — рекомендованный препарат не входит в ОМС Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру