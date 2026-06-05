Птицы устроили гнездо прямо на кирпичном столбе у ограды, и теперь рядом с ним ходят два пуховых птенца.
Для чаек такой выбор места не так странен, как кажется. В городе крыши, козырьки, ограды и плоские выступы заменяют им открытые береговые участки и скалы: с возвышения хорошо видно, кто приближается к гнезду, и проще защищать выводок.
Птенцы чаек вылупляются не голыми и беспомощными, а уже зрячими, покрытыми пухом и довольно быстро начинают ходить рядом с гнездом. Их пятнистая окраска помогает сливаться с травой, землёй, камнями и другим пёстрым фоном вокруг гнезда.
Но самостоятельными эти пушистые комочки ещё не стали. Родители продолжают их кормить и могут резко защищать место: кричать, пикировать сверху и отгонять тех, кто подходит слишком близко.