Птицы устроили гнездо прямо на кирпичном столбе у ограды, и теперь рядом с ним ходят два пуховых птенца.

Для чаек такой выбор места не так странен, как кажется. В городе крыши, козырьки, ограды и плоские выступы заменяют им открытые береговые участки и скалы: с возвышения хорошо видно, кто приближается к гнезду, и проще защищать выводок.