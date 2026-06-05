Полный запуск движения по дублёру Пятницкого шоссе перенесли на конец 2027 года, хотя еще в январе Минтранс Подмосковья держался за 2026-й. Готовность дороги сейчас оценивают на 32%. За несколько месяцев стройка сдвинулась едва заметно — в декабре в ведомстве также говорили про «более 30%».
Четырехполосную дорогу длиной более 5,2 км от Отрадного до выезда из Юрлова строят, чтобы разгрузить Пятницкое шоссе, которое все активнее теснит жилая застройка. Власти ждут в районе более 120 тысяч жителей, а расширять существующую трассу из-за плотной застройки нельзя.
Выездом из Юрлова длиной 1,5 км уже можно пользоваться: движение по нему открыли в январе, тогда же реконструировали 700-метровый отрезок Пятницкого шоссе и построили развязку. На основной части дублёра из четырех крупных сооружений два почти готовы — пешеходный велокомпозитный мостик и путепровод у Сабурово. На автомобильном мосту через Синичку и путепроводе у СНТ «Гея» работы еще идут.