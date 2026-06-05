Выездом из Юрлова длиной 1,5 км уже можно пользоваться: движение по нему открыли в январе, тогда же реконструировали 700-метровый отрезок Пятницкого шоссе и построили развязку. На основной части дублёра из четырех крупных сооружений два почти готовы — пешеходный велокомпозитный мостик и путепровод у Сабурово. На автомобильном мосту через Синичку и путепроводе у СНТ «Гея» работы еще идут.