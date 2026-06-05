Зона мастеров

13:00-17:00 — Склад Ума

Создание парашюта, открыток с огоньком и губной гармошки с помощью физики, инженерии и творчества



13:00-17:00 — Цветочная студия MD flowers

Оформят фестиваль и проведут мастер-класс по цветочной композиции



13:00-15:00 — Сделано с Александрой

Творческие мастер-классы по созданию игрушек из помпонов и брелка-медузы из фетра и лент



15:00-17:00 — KiberOne

Мастер-класс по Minecraft на компьютерах для всех желающих