Грандиозная детская барахолка — место, где дети станут настоящими предпринимателями и найдут своих юных покупателей
Фестиваль — яркая атмосфера праздника, уличная еда, развлечения и квесты, мастер?классы, воркшопы, выступления и викторины, призы и подарки от партнеров мероприятия
«Гаражка» стартует в воскресенье в 13:00. В посте — подробная программа по зонам фестиваля:
13:10 — DDC
Откроют фестиваль ярким танцевальным выступлением вместе со своими учениками
13:15-14:15 — АфинаMusik
Музыкальный ансамбль, мастер-класс по гитаре и вокалу для всех желающих
14:30 — Пятый элемент
Увлекательный гимнастический номер
15:00-15:20 — Киндер Холл
Тхэквондо шоу
15:30-16:00 — Заключительный танцевальный хип-хоп флешмоб для всех гостей
16:30 — объявление номинаций
17:00 — закрытие фестиваля + пиньята с подарками
Ресторан Nikol’sky
Авторские хот-доги, лимонады, горячая кукуруза и сладкая вата весь фестиваль
13:00-15:00 — Чемпионика
Кулинарный мастер-класс на английском языке по приготовлению Bubble Tea
Никор
Подарят улыбки, подарки
А еще можно будет встретить зубную фею и получить шарики
«Зеленоград.ру»
Будут освещать и транслировать фестиваль, снимать репортаж о Гаражанах и проведут беспроигрышную лотерею
13:00-14:00 — Киндер Холл
Творческий мастер-класс
13:30-14:00 — Детская йога
14:00-15:00 — Аквагрим и мехенди
15:00-16:00 — Футбол для малышей
13:00-16:00 — Тинс Холл
Интенсив «Профтинс»
Игра: «Нейросеть определит будущую профессию»
14:30-17:00 — АфинаMusik
Мастер-класс по гитаре и вокалу
15:00-17:00 — Пятый элемент d
Мастер-класс по гимнастике для будущих гимнасток и гимнастов
13:00-17:00 — Склад Ума
Создание парашюта, открыток с огоньком и губной гармошки с помощью физики, инженерии и творчества
13:00-17:00 — Цветочная студия MD flowers
Оформят фестиваль и проведут мастер-класс по цветочной композиции
13:00-15:00 — Сделано с Александрой
Творческие мастер-классы по созданию игрушек из помпонов и брелка-медузы из фетра и лент
15:00-17:00 — KiberOne
Мастер-класс по Minecraft на компьютерах для всех желающих
Фотостудия «Как дома»
Уютная фотостудия в Зеленограде для детских и семейных фото-проектов.
Рекламное производство «Рехаус» Zelpress.ru
Всю брендированную и рекламную продукцию можно заказать в одном мест
Гостям и покупателям вход абсолютно свободный
- 7 июня, с 13 до 17 часов, Зеленоград, микрорайон МЖК, корпус 532, парковка ресторана Nikol'sky