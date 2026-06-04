У детей становится больше свободного времени, а у родителей все те же рабочие дни. Этим пользуются мошенники: школьников через игры и мессенджеры втягивают в переводы денег, кражи из дома, а в крайних случаях — в поджоги и другие тяжкие преступления. Под удар попадают дети из обычных благополучных семей.

Об этом говорили на круглом столе в Мосгордуме. Депутат Максим Джетыгенов рассказал, что мошенники пишут детям в играх, мессенджерах и соцсетях под видом блогеров, сотрудников школы или службы безопасности. Сначала ребенка втягивают в безобидную на вид игру или обещают легкий заработок, а потом шаг за шагом ведут к переводу денег, краже наличных и ценностей из дома, кодов от родительского сейфа. В апреле девочка под влиянием мошенников сняла видео обзор квартиры, после чего из сейфа родителей пропали 390 тысяч рублей.

Самый тяжелый сценарий — когда ребенка подталкивают к преступлению против общества. Джетыгенов привел случай: в апреле этого года 16-летний подросток устроил 16 поджогов на Московской железной дороге. Сейчас он проходит по уголовному делу о терроризме — и ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ребенок при этом обычно не считает себя преступником: он уверен, что выполняет задание, боится за себя и близких, а мошенники запрещают ему рассказывать о происходящем родителям.

В 2025 году выявили более семи тысяч случаев, когда мошенники использовали детей, а общий ущерб превысил миллиард рублей. Полиция отмечает: на киберпреступления приходится почти половина городских преступлений.

Представитель московской полиции обратил внимание на то, что в схемы попадают не дети с учета, а внешне благополучные школьники, которые ищут легкий заработок. Мишенью становится ребенок из любой семьи.