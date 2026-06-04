У детей становится больше свободного времени, а у родителей все те же рабочие дни. Этим пользуются мошенники: школьников через игры и мессенджеры втягивают в переводы денег, кражи из дома, а в крайних случаях — в поджоги и другие тяжкие преступления. Под удар попадают дети из обычных благополучных семей.
Об этом говорили на круглом столе в Мосгордуме. Депутат Максим Джетыгенов рассказал, что мошенники пишут детям в играх, мессенджерах и соцсетях под видом блогеров, сотрудников школы или службы безопасности. Сначала ребенка втягивают в безобидную на вид игру или обещают легкий заработок, а потом шаг за шагом ведут к переводу денег, краже наличных и ценностей из дома, кодов от родительского сейфа. В апреле девочка под влиянием мошенников сняла видео обзор квартиры, после чего из сейфа родителей пропали 390 тысяч рублей.
Самый тяжелый сценарий — когда ребенка подталкивают к преступлению против общества. Джетыгенов привел случай: в апреле этого года 16-летний подросток устроил 16 поджогов на Московской железной дороге. Сейчас он проходит по уголовному делу о терроризме — и ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ребенок при этом обычно не считает себя преступником: он уверен, что выполняет задание, боится за себя и близких, а мошенники запрещают ему рассказывать о происходящем родителям.
В 2025 году выявили более семи тысяч случаев, когда мошенники использовали детей, а общий ущерб превысил миллиард рублей. Полиция отмечает: на киберпреступления приходится почти половина городских преступлений.
Представитель московской полиции обратил внимание на то, что в схемы попадают не дети с учета, а внешне благополучные школьники, которые ищут легкий заработок. Мишенью становится ребенок из любой семьи.
Универсальной защиты от этого нет, и главным барьером остается разговор дома. В семье стоит установить простые правила:
— не сообщать коды из смс, пароли и данные карт
— не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев
— не переводить деньги и не брать деньги/ценности из дома
— не выполнять «задания» от людей из игр, чатов и мессенджеров
— сразу рассказывать взрослым, даже если уже что-то сделал
Родителям Джетыгенов советует узнать, какими приложениями и чатами пользуется ребенок, и пользоваться родительским контролем — лимитами экранного времени, фильтрацией опасного контента, защитой аккаунтов. Родительский контроль он сравнил с ремнем безопасности в машине: это не слежка, а обязанность взрослого.
И самое важное, по его словам, — доверие. Ребенок должен знать: если он уже ошибся, перешел по ссылке или сказал лишнее незнакомцу — дома он в первую очередь получит защиту, а не наказание. Только тогда он придет к родителям, пока ситуацию еще можно остановить. Если ребенок попал в такую схему, нужно обязательно обратиться в полицию.
Обсудите это не после первого перевода или пропажи денег, а заранее — прямо в начале каникул. Главная договоренность: любое странное «задание» из чата ребенок сначала показывает взрослому.
Например, скажите ребенку: «Если тебе напишут, что мама в опасности, карта заблокирована, школа просит код или нужно срочно выполнить задание, — не отвечай сам. Позвони мне или покажи сообщение».