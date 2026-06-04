В Зеленограде возрождают российскую традицию проведения балов. Можно прийти полюбоваться — это торжественно и красиво, можно принять участие — в этом случае нужно уметь танцевать, знать этикет и соответствовать дресс-коду.

Прозвучит музыка Иоганна Штрауса, Михаила Глинки, Вольфганга Амадея Моцарта и других великих композиторов, а еще споют романсы.