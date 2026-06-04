В Зеленограде возрождают российскую традицию проведения балов. Можно прийти полюбоваться — это торжественно и красиво, можно принять участие — в этом случае нужно уметь танцевать, знать этикет и соответствовать дресс-коду.
Прозвучит музыка Иоганна Штрауса, Михаила Глинки, Вольфганга Амадея Моцарта и других великих композиторов, а еще споют романсы.
По традиции бал откроет грациозный полонез — торжественный и величественный танец-шествие. За ним следует вальс знакомств, после чего танцмейстер объявляет бал открытым. Далее чередуются вальсы, польки, мазурки, кадрили.
Рекомендованный дресс-код:
— Дамы: исторические (желательно с кринолином) или длинные вечерние платья, туфли на низком каблуке, перчатки (обязательный аксессуар!).
— Кавалеры: смокинг / фрак / костюм или жилетка, белая рубашка, классические закрытые туфли, перчатки (обязательный аксессуар!).
При желании образ можно дополнить цветочными элементами, поддерживающими тематику летнего бала — изящной бутоньеркой, шейным платком, брошью, тиарой или живыми цветами, вплетенными в волосы.
Билеты по 500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/bali/tantsevalniy-vecher-letniy-bal
Продолжительность — 3 часа.
Бал пройдет в фойе Культурного центра. Те, кто не принимает участие в бале, смогут посмотреть на красивых и торжественных участников, послушать классическую музыку и почувствовать себя гостем бала.
Как уточнили организаторы для «Зеленоград.ру», для зрителей вход свободный, дресс-код на них не распространяется, но рекомендуется придерживаться официального делового стиля одежды, чтобы поддержать торжественный дух мероприятия.
Это музыкально-театральная постановка руководителя студии «Зеленоградский бал». Зрители почувствуют атмосферу настоящего светского бала, познакомятся с бальным этикетом и историческими танцами, а также увидят знаменитые танцы и узнают, чему можно научиться на занятиях в коллективе.
Концерт пройдет в театральном зале.
Билеты от 300 до 500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-odnazhdi-na-balu-studii-istoricheskih-balnih-tantsev-zelenogradskiy-bal
Продолжительность — 1 час.
Педагог студии и распорядитель бала — Виталий Митин, режиссер-балетмейстер, лауреат многих конкурсов, инициатор возрождения бальных традиций и сохранения культурной преемственности поколений в России.
Мероприятия пройдут в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.