В первом месяце лета можно посмотреть, чему научились дети и подростки, занимаясь на базе КЦ «Зеленоград» и Дворца творчества.
Посещение таких концертов помогает определиться и родителям, и детям с выбором дополнительных активностей на новый учебный год. Мы уже рассказывали о таких мероприятиях весной, в этот раз — про события в июне.
Концерты во Дворце творчества детей и молодежи
- Выступления пройдут на сцене Дворца творчества (площадь Колумба, дом 1). Вопросы можно задать по телефону: 8-499-731-1461 (добавочный 860)
4 июня, четверг, 18:30 — концерт хореографической студии «Фортуна»
Здесь занимаются дети от 3-х лет и подростки, осваивая классический и народно-сценический танец.
- Билеты от 300 до 500 рублей: https://iframeab-pre11113.intickets.ru/seance/72627494
5 июня, пятница, 19:00 — концерт школы современной хореографии «Акварели»
Здесь занимаются дети от 4-х лет и старше, направления: классический танец, джаз-модерн, акробатика и другие современные танцевальные стили.
- Билеты по 500 рублей: https://iframeab-pre11113.intickets.ru/seance/72404540
- Выступления пройдут в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Вопросы можно задать по телефону: 8-499-734-31-71
7 июня, воскресенье, 15:00 — концерт танцевального ансамбля «Ахтамар» (6+)
В программе — армянские народные танцы, песни и постановки, подготовленные как участниками ансамбля, так и представителями армянской диаспоры и других национальностей, проявляющих интерес к армянской культуре. В коллективе занимаются дети от 3-х лет и старше.
- Билеты от 600 до 800 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-vospominanie-tantsevalnogo-ansamblya-ahtamar
9 июня, вторник, 19:00 — открытый урок-мастер-класс по вокалу студии «Триумф» (6+)
В студии эстрадно-джазового вокала занимаются дети от 7-и лет и старше.
- Вход свободный.
12 июня, пятница, 13:00 — концерт танцевального ансамбля «Вдохновение» (6+)
Народными танцами в этом коллективе занимаются дети от 4-х лет и старше.
- Вход свободный.
12 июня, пятница, 17:00 — концерт театра танца «Крылья» (6+)
Коллектив занимается постановкой детских хореографических спектаклей и миниатюр по мотивам произведений отечественных и зарубежных авторов. Здесь занимаются дети от 3-х лет и старше.
- Билеты от 300 до 500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-asino-leto-teatra-tantsa-krilya