Подростки хотят «получать копеечку» уже с 12 лет, но работы для них почти нет 31.05.2026 ZELENOGRAD.RU

«Когда мы разговариваем с подростками начиная с 12 лет, они почти все летом хотят работать, — сказала московский детский омбудсмен Ольга Ярославская. — Пускай не всё лето, но заняты они хотят быть, хотят получить копеечку. К сожалению, пока для всех желающих мы предоставить такую возможность не можем».

Ярославская предложила разрешить подросткам подрабатывать уже с 12 лет. Сейчас обычное трудоустройство возможно только с 14 лет: подростка можно оформить на лёгкий труд в свободное от учёбы время и с письменного согласия одного из родителей. Согласие органа опеки нужно не всем, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Варианты занятости Ярославская предложила искать на сайте департамента труда и соцзащиты. По данным городской службы занятости, подросткам сейчас доступно больше 400 предложений летней подработки. Но на момент публикации на портале czn.mos.ru значилось 30 вакансий для несовершеннолетних — всего 139 мест. В основном это дворники, уборщики и рабочие зелёного хозяйства, также была одна позиция вожатого.

Для зеленоградских подростков на городском портале нашлись только две позиции — обе в Спецавтохозяйстве: рабочий зелёного хозяйства и рабочий по благоустройству и озеленению. Всего 10 мест. Школьникам предлагают убирать мусор с газонов и детских площадок, подметать дорожки, ухаживать за клумбами и кустарниками. Рабочий день неполный, зарплата — от 39,7 тысячи рублей.

Даже на hh.ru при поиске работы для подростков от 14 лет в Зеленограде нашлась только одна вакансия — кассир в Ростиксе. Зарплата указана 53-66 тысяч рублей до вычета налогов.

Для города это почти ничто: речь идёт даже не о выборе, а о нескольких местах на весь округ. Официальная летняя подработка для подростков в Зеленограде фактически сводится к уборке, газонам и клумбам.

Получается, проблема не в том, что подросткам совсем нельзя работать. Можно — но мест мало, выбор узкий, а для тех, кому 12-13 лет, обычной легальной подработки пока вообще нет.

